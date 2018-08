La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben a Regatas Avellaneda "B"







Se enfrentan por la segunda fecha de la Zona 2 del Reubicación "E-F". Las campanenses están invictas en la temporada y el fin de semana pasado vencieron a GEBA "E" como visitantes. Tras un primer semestre brillante y un excelente debut de visitante ante GEBA "E", la Primera División femenina de hockey sobre césped del Campana Boat Club enfrentará hoy en su cancha "Héctor Tallón" a Regatas Avellaneda "B". Mientras que las campanenses ganaron de manera invicta la primera fase de la Zona 2 de la Primera F, las de Avellaneda finalizaron en la 13ª posición (sobre 16 equipos) de la Zona 3 de la Primera E, categoría a la cual ya ascendió el CBC por su campaña en la Primera F. Regatas, en el debut del Reubicación "E-F", cayó de local por 2 a 1 contra el equipo San Martín "C", otro equipo de la Primera E. La fecha la completarán: GEBA "E" vs. El Retiro, San Martín "C" vs. San Carlos "B"; Los Pinos vs. Manuel Belgrano; Camioneros vs. Universitario de La Plata "C"; y S.I.C. "D" vs. Belgrano Day School. Los partidos de las divisiones menores del CBC comenzarán a jugarse a las 9.00, de Novena a Quinta. En tanto, la categoría Intermedia arrancará su partido a las 14.30, mientras que a las 16.00 será el turno de la Primera.

PRIMERA DEL CBC. CAMILA PÉREZ JOHANETTON, UNA DE LAS JUGADORAS DE LA DIVISION



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben a Regatas Avellaneda "B"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: