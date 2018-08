La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Breves Polideportivas







DEL POTRO, Nº 3 DEL MUNDO: Juan Martín Del Potro Nº 3 del ranking mundial de tenis a pesar de no participar del ATP Masters 1000 de Toronto.- SUPER TC2000 EN OBERÁ: La séptima fecha se disputará en el autódromo de Oberá, en Misiones.- LANGE Y CARRANZA, A TOKIO: La pareja de yachting obtuvo el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.- VOLEY; DOBLETE ANTE EE.UU.: La Selección Argentina de Vóley preparándose para el Mundial que se jugará en Italia y Bulgaria.- SAN LORENZO CAYÓ EN BAHAMAS: En su primer amistoso de pretemporada de baloncesto San Lorenzo de Almagro, cayó frente a la Universidad de Kentucky.- DEL POTRO, Nº 3 DEL MUNDO El argentino Juan Martín Del Potro será a partir de la próxima semana el Nº 3 del ranking mundial de tenis a pesar de no participar del ATP Masters 1000 de Toronto. El avance del tandilense se dará por la derrota que sufrió ayer el alemán Alexander Zverev, defensor del título, ante el griego Stefanos Tsitsipas en los Cuartos de Final. Además, ayer también cayó el búlgaro Grigor Dimitrov (perdió en sets corridos con el sudafricano Kevin Anderson), quien podía alcanzar el tercer puesto si ganaba el certamen. Este ATP Masters 1000 preparatorio para el US Open se había quedado ya sin argentino por la derrota en Octavos de Final de Diego Schwartzman por 6-3 y 6-2 frente al croata Marin Cilic, quien anoche se medía frente al español Rafael Nadal en Cuartos de Final (el otro duelo lo protagonizaban el ruso Karen Khachanov y el holandés Robin Haase). SUPER TC2000 EN OBERÁ La séptima fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000 se disputará este fin de semana en el autódromo de Oberá, en Misiones, donde no estará compitiendo el campanense Matías Milla, dado que el equipo Sportteam está abocado a la reconstrucción del Citroen C4 que se destruyó casi por completo en la carrera de San Juan, donde el piloto de nuestra ciudad protagonizó un tremendo accidente. La categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional tiene pautadas para hoy dos tandas de entrenamientos (a las 10.15 y 12.15) y a las 15.05 comenzará la clasificación. Posteriormente, a las 16.30 se largará la carrera clasificatoria a 9 vueltas para determinar el orden de la grilla de la final de mañana domingo a las 12 (a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos). LANGE Y CARRANZA, A TOKIO La pareja de yachting formada por Santiago Lange y Cecilia Carranza obtuvo el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al quedar en el tercer lugar de la general en el Nacra 17 del Mundial en Aarhus, Dinamarca. Ahora deberán competir en el Medal Race para mantener o mejorar su ubicación actual, para lograr el podio mundialista. Santiago Lange tendrá 58 años cuando compita por séptima vez en los Juegos Olímpicos; todo un emblema del deporte argentino. Lo hará junto con su compañera de equipo Cecilia Carranza, 25 años menor que él, con quien conquistó el oro en Río 2016. De esta forma, ambos se convierten en los segundos clasificados para Tokio de la delegación argentina, ya que Facundo Olezza se había asegurado el pasaje en la clase Finn en la misma competencia en aguas danesas. VOLEY: DOBLETE ANTE EE.UU. La Selección Argentina de Vóley se está preparando para el Mundial que se jugará en Italia y Bulgaria y en ese proceso programó una serie de tres encuentros frente a Estados Unidos en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. Allí, el miércoles se impuso 3-1; y en la noche del jueves repitió resultado con parciales de 25-21, 23-25, 25-19 y 25-22 (José Luis González con 17 fue el máximo anotador albiceleste). Anoche, al cierre de esta edición, los dirigidos por Julio Velasco jugaban el último partido frente a Estados Unidos y cerraban así su preparación en suelo argentino. SAN LORENZO CAYÓ EN BAHAMAS En su primer amistoso de pretemporada, el actual tricampeón de la Liga Nacional de Clubes, San Lorenzo de Almagro, cayó 91 a 68 frente a la Universidad de Kentucky en un partido disputado en Bahamas con las reglas del baloncesto universitario estadounidense. En este juego, el Ciclón presentó a sus principales refuerzos para la temporada: los estadounidenses Donald Sims y Eric Dawson y alero Máximo Fjellerup.



