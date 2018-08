La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ago/2018 Estrías: todo lo que querías saber







¿Qué son las estrías? Son cicatrices en la piel que se producen por una alteración en las fibras de colágeno y elastina que componen la capa media de la piel llamada dermis. ¿Cuáles son las causas? En general, aparecen cuando hay una combinación de crecimiento corporal rápido que puede ser en volumen, como es el embarazo o el aumento de peso, o en longitud como sucede en la adolescencia junto al cambio hormonal. ¿Pero, se pueden eliminar? Las estrías no desaparecen porque son cicatrices, pero sí se mejoran. Merece la pena tratarlas ya que muchos de los tratamientos logran gran mejoría. ¿Qué tratamientos hay disponibles y qué podemos esperar de ellos? Se ha observado que el uso combinado de diferentes técnicas logra un efecto sinérgico al evaluar el resultado del tratamiento. Estas se pueden dividir en tres mecanismos principales: las que eliminan las capas superficiales de la piel; las técnicas que estimulan la formación de colágeno; y las que recambian el tejido conectivo alterado. Los protocolos de tratamiento que combinan estas técnicas deben estar indicados y guiados por los médicos dermatólogos, según las características clínicas de las estrías y del paciente a tratar: Dentro de las técnicas que eliminan las capas superficiales de la piel se encuentran los peelings físicos como la microdermoabrasión y los peelings químicos como el ácido glicólico y el tricloroacético. Como efecto adverso puede haber hiperpigmentación secundaria en fototipos altos de piel. Se realizan cada dos semanas por al menos 3 meses. Las técnicas de generación de colágeno se basan en la estimulación de una célula llamada fibroblasto. Estas son la carboxiterapia, la mesoterapia, la radiofrecuencia y la infiltración de plasma rico en plaquetas (PRP). Este último es el que presenta más estudios a favor al compararlo con otros de este grupo y tendría buen resultado principalmente en las estrías blancas. También se pueden utilizar láseres no ablativos como el láser de colorante pulsado (PDL), el Nd:YAG y la luz pulsada intensa (IPL). Estos actuarían disminuyendo la vascularización y por ende el color rojizo y generando nuevo colágeno. La frecuencia con la que se realizan depende de la técnica, desde semanal como es la mesoterapia a bisemanal o mensual como es el PRP y algunos láseres, con una duración del tratamiento de al menos tres meses. Para producir la remoción del tejido alterado y formación de nuevo, se utilizan láseres ablativos, es decir que vaporizan la capa superficial de la piel, láseres no ablativos y otras tecnologías. Se puede utilizar el láser ablativo de dióxido de carbono fraccionado, el láser de Er:YAG no ablativo fraccionado, la radiofrecuencia fraccionada con micro agujas y la radiofrecuencia fraccionada mediada por plasma. Esta última, además, posee mayor capacidad de estimulación de la formación de colágeno. Todos estos procedimientos producen un daño controlado de la piel con la consecuente regeneración del tejido y, al ser fraccionados, es decir, que dejan áreas de piel sana, el tiempo de recuperación es mucho menor (días). Estas son las técnicas consideradas de "elección para el tratamiento de las estrías". Se realizan en general un total de tres a cinco sesiones mensuales para las estrías blancas. En cuanto a otras opciones de tratamiento, el ácido retinoico tópico está indicado en el tratamiento de las estrías rojizas iniciales. Es un producto que puede irritar la piel, sobre todo a la concentración que ha mostrado su máxima eficacia. Se utiliza diariamente por al menos seis meses. Fuente: Hospital Austral



Estrías: todo lo que querías saber

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: