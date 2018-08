La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/ago/2018 La UTN Regional Delta salió a la calle







Alumnos, profesores y vecinos marcharon desde la Facultad Regional Delta hasta la plaza Eduardo Costa para reclamar contra el ajuste en el presupuesto universitario. Este último viernes alumnos, profesores y vecinos marcharon desde la facultad hasta la plaza Eduardo Costa en reclamo al ajuste en el presupuesto universitario. Se sumaron estudiantes del Instituto 15 y de la Escuela Técnica Luciano Reyes. El gobierno nacional está haciendo un fuerte recorte al presupuesto educativo y las consecuencias ya se hacen sentir en nuestra ciudad. La UTN Regional Delta no está contando con los fondos necesarios ni siquiera para pagar cuentas tan corrientes como el gas y la luz; y los estudiantes becados reciben su paga con meses de atraso. Hasta el viernes, $200.000.000 es el total que le adeudan. Fueron estas condiciones las que motivaron a profesores y alumnos de la universidad, quienes este viernes por la tarde, por primera vez en la historia de la institución, salieron a marchar a las calles en reclamo de sus derechos. La UTN, por lo menos en Campana, no tiene mayor bagaje político entre sus estudiantes, y los presentes admitían ser más que novatos en este tema de "movilizarse". Pero cuando llegó la hora de caminar hacia el destino, rápidamente todos se fueron encolumnando tras la misma causa que los aunaba, sin problemas. No se tardó en empezar con los cánticos en defensa de la educación pública y en desmedro de las políticas neoliberales, fogoneados desde una delegación (principalmente femenina) del centro de estudiantes del instituto 15 que empatizaron con la marcha; a quienes se las puede considerar mucho más activistas y acostumbradas a movilizarse. "Creemos –dijeron las alumnas del 15- que es muy importante acompañar todo movimiento que haya porque la educación pública está sufriendo fuertes ataques desde hace años. En el Instituto 15 está el problema del vaciamiento de los equipos de orientación escolar, fundamentales para el acompañamiento de las trayectorias educativas. Muchos de los compañeros todavía no se recibieron y ya están sin trabajo", declararon a La Auténtica Defensa. Con pañuelos verdes que simbolizan su apoyo a la legalización del aborto y pañuelos naranjas en post de la separación de la Iglesia y el Estado (tema en la agenda política que entrará en debate público dentro de poco tiempo), afirmaron: "No hay plata para la educación, pero si 130 millones de pesos para los sueldos del obispado. Es una vergüenza. Todas las luchas van de la mano". RECORTE Y RATAS También se hicieron presentes la presidenta y la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Luciano Reyes, quienes vinculan los problemas que afronta la UTN Regional Delta con los que sufren ellas todos los días: "Queremos expresar nuestro apoyo a la causa y divulgar que va a haber una reforma en las Escuelas Técnicas de la Provincia. Quieren recortar 1500 horas, y nos va a afectar a todos. Queremos plantear que en vez de recortar horas que atentan contra la educación; sacando materias claves como Historia, Literatura o Derechos del Trabajo que nos forman como ciudadanos; se planteen si la deserción en la Escuela Técnica no será por las falencias edilicias, como por ejemplo la plaga de ratas que sufrimos. La escuela pública en general está en decadencia. Queremos que mejoren nuestro ámbito escolar, exigimos que se frene esta reforma anti-educativa en defensa de nuestro futuro y de los futuros técnicos. Llamamos a toda la comunidad en general a que nos apoyen". ARTICULACIÓN Posiblemente, uno de los principales saldos de la marcha haya sido el comienzo de la articulación entre los estudiantes de diferentes entidades educativas de la ciudad, proceso que si se desarrolla puede tomar una dimensión inesperada. Estudiantes de la UTN, que eran ajenos al centro de estudiantes de la universidad, comenzaron a tomar partido en los sucesos: "Hay que plantearse el debate sobre qué modelo de país queremos. Considero que la riqueza de un país se basa en su capacidad productiva, tecnológica, científica y la ingeniería está en el núcleo de todo eso. Obviamente lo social y lo cultural es importante, pero depende de la capacidad productiva. Si se ataca la formación de ingenieros, que son la gente capacitada para llevar la industrialización, nos da la pauta del modelo de país que quiere este gobierno; que no es más que un país de enclave", reflexionaron Leonel y Lucas, estudiantes de segundo año de Ingeniería Mecánica. Además agregaron: "Lo que no se le saca mas al campo y a las mineras, se les saca ahora a las universidades; que es donde está el futuro de la Argentina productiva. Bernardo Hussey, primer premio Nobel latinoamericano y argentino, dijo hace 50 años que la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Es una frase que esta más actual que nunca. Estoy orgulloso de ser argentino y quiero contribuir a la grandeza de mi país. De a poco todos vamos a tomar conciencia que todos aportamos a la sociedad". CONCEJALES Luego que la nutrida columna finalizara su recorrido por Av. Varela, mientras una seguidilla de oradores iban expresando lo que opinaban con respecto al momento que pasa la universidad pública en su conjunto; la marcha culminó frente al palacio municial. Todo el bloque de PJ/Unidad Ciudadana estuvo presente acompañando el reclamo y los concejales Rubén Romano y Romina Carrizo dieron su opinión sobre el acontecimiento: "Esto es repetir la historia. Basta retrotraerse a lo que dijo la gobernadora Vidal, que ningún pobre podía llegar a la universidad. Yo lo sentí mucho porque soy producto de la universidad pública, que fue implementada por el peronismo. Se esta viviendo una situación de desfinanciamiento de las universidades y sub-ejecución de los presupuestos. Va a pasar lo que ya paso en el pasado: donde vimos ingenieros manejando taxis. Hay una gran concurrencia y estamos muy contentos de estar acá con todo el bloque del PJ-Unión ciudadana", afirmaba Romano y profundizaba: "Éste es un problema de Campana. Las autoridades tendrían que estar presentes en esta movilización. No basta con pavimentar una calle". Por su parte, Carrizo decía: "Me resulta llamativo que nadie del oficialismo este acompañando a la comunidad educativa" y contabilizaba un total cercano a las 1000 familias vinculadas al sector fabril que perdieron el trabajo en la última gestión. "El comercio y la pequeña y mediana industria son las que más están sufriendo y son los principales motores de ocupación", completó Romano.

