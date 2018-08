Sergio Roses propuso crear un sistema municipal de áreas Protegidas

Según explicó el Presidente del HCD, esta normativa es un hito en materia de conservación del entorno, que va en línea con un proyecto de ciudad que tiene a la sostenibilidad como principal eje. En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Sergio Roses, quien preside el cuerpo legislativo, propuso la creación de un sistema municipal de Áreas Protegidas en el ámbito de Campana. Según explicó el concejal, esta normativa es "un hito en materia de conservación y preservación del entorno, que va en línea con un proyecto de ciudad que tiene a la sostenibilidad como principal eje". El objetivo del proyecto es conservar el patrimonio natural y paisajístico del Municipio, como también asegurar la continuidad de la provisión de los servicios ambientales que los ecosistemas naturales en general y los humedales en particular brindan para el bienestar de los vecinos. Además, se busca proteger tanto las muestras de los ambientes naturales y especies emblemáticas de la ciudad como las áreas naturales costeras y cercanas al casco urbano para el disfrute y esparcimiento de los campanenses. "Las áreas protegidas no solo contribuyen a conservar ecosistemas, especies y diversidad biológica sino que también proporcionan múltiples servicios ambientales, tales como, protección y regulación de recursos hídricos; regulación del clima; y prevención de desastres naturales, entre otros", destacó Roses. Y concluyó: "La preservación no implica la falta de acción sobre los territorios sino que, al contrario, deben existir contemplando que la gestión debe orientarse a conservar y mejorar su estado y el de los vecinos".

Sergio Roses, que preside el HCD, fue el autor del importante proyecto.



