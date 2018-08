Abella confirmó la inminente puesta en marcha del SAME

Publicidad En un nuevo timbreo, el Intendente y su equipo recorrieron el barrio Banco Provincia y alrededores brindando información a los vecinos sobre el servicio de emergencias que llegó a la ciudad con el fin de asistir a los campanenses ante una emergencia. El intendente Sebastián Abella encabezó ayer un nuevo timbreo en la zona del barrio Banco Provincia para contarle a los vecinos acerca de la inminente puesta en marcha del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Campana. Al igual que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en Luján, el jefe comunal recorrió la ciudad junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, concejales de Cambiemos; secretarios y funcionarios municipales; y voluntarios, escuchando y tomando nota sobre los reclamos y sugerencias de los vecinos. En cada visita, los timbreadores entregaron información útil sobre el servicio de emergencias que llegó a la ciudad con el propósito de asistir a los campanenses ante una emergencia. También adelantaron que en los próximos días, desde la aplicación Alerta Campana, se tendrá la opción de dar aviso al SAME ante cualquier situación de urgencia o emergencia. "Hoy salimos una vez más a dialogar con los vecinos porque estamos convencidos que tenemos que seguir estando cerca de ellos, día a día, para escucharlos y contarles cada acción que encaramos desde el Municipio", enfatizó Abella una vez finalizado el timbreo.

Fue otro sábado de timbreo para Cambiemos.





Los vecinos destacaron la cercanía del Intendente y su equipo. #TimbreoNacional @SebaAbella @MarieSchvartz #CambiandoJuntos pic.twitter.com/df2NW66xhE — Cambiemos Campana (@CambiemosCampan) 11 de agosto de 2018 Con @MarieSchvartz #timbreandoJuntos pic.twitter.com/iO5sHImvxy — Sebastian Abella (@SebaAbella) 11 de agosto de 2018 #CambiandoJuntos escuchando a nuestros vecinos para seguir mejorando la ciudad pic.twitter.com/5HSjQbuqGf — Sebastian Abella (@SebaAbella) 11 de agosto de 2018

Abella confirmó la inminente puesta en marcha del SAME

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: