Serían dos y por promedios, luego que no haya acuerdo entre AFA y la Superliga sobre la futura reestructuración de las diferentes categorías de ascenso. La anunciada reestructuración de la Primera B Nacional para la temporada 2019/20 volvió a foja cero luego del reclamo que planteó la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y de esa manera, también se retrotrajo la idea que se había consensuado para el campeonato 2018/19 de la segunda división del fútbol argentino. Entonces, tras negociaciones truncadas entre referentes de ambos espacios, no prosperó la intención de que el Nacional B se juegue esta temporada sin descensos. Y se estableció que serían dos los equipos que pierdan la categoría en la próxima campaña. Ambos por promedios, una noticia que no favorece a Villa Dálmine, que tiene hoy el peor registro entre todos los equipos con promedios vigentes (siete clubes arrancan en cero). Sin embargo, la tabla está muy pareja: en apenas tres puntos hay seis equipos en esa zona caliente. En tanto, el campeón del próximo torneo y el ganador del Reducido ascenderán a la Superliga, al tiempo que desde las categorías inferiores volverán a llegar cuatro equipos a la Primera B Nacional: dos desde la Primera B Metropolitana y otros dos desde el Federal A. "Creemos que tenemos que seguir profundizando el diálogo con la gente de la Superliga, tratar entre todos de mejorar los torneos y bueno, queda pospuesto nuestro proyecto de la AFA y en especial de la categoría B Nacional para reformar la propia categoría", señalo Daniel Ferreiro, ex Presidente de Nueva Chicago y vocero del Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Después de todas las conversaciones, todos los dirigentes llegamos a la conclusión de que estaría bueno empezar por la Superliga esta nueva transformación del fútbol", agregó en declaraciones al sitio DobleAmarilla. com.ar. Según explicó Ferreiro, la apuesta de AFA es que la Superliga se desarrolle con 18 equipos por tres cuestiones: "La primera es para hacerla muchísimo más competitiva; la segunda, para darle más recursos a los verdaderos equipos generadores de recursos; y el tercer motivo es que son estos mismos equipos los que nos representan internacionalmen-te. La mejor manera de reorganizar el fútbol es ésta: tener un torneo de elite".". Así, todo continuará con la conformación de una nueva Comisión de Torneos que analizará la reestructuración de todos los campeonatos argentinos, incluida la Superliga, para proponer luego una reforma integral que será analizada en la Asamblea de octubre. En este contexto, mañana lunes se realizará finalmente el sorteo de la próxima temporada de la segunda división del fútbol argentino, que se disputará con 25 equipos y se jugará todos contra todos a una sola rueda, poniendo en juego dos ascensos y dos descensos, y cuyo inicio está pautado para el 25 de agosto. EL FASTIDIO DE DE LA RIVA Luego del amistoso del viernes frente a Deportivo Morón, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, fue consultado sobre la incertidumbre que existe en torno al campeonato de la Primera B Nacional y no pudo esconder su fastidio: "Para mí es insólito y no deja de llamarme la atención: somos únicos en el mundo, porque nunca sabemos a lo que vamos a jugar. El día que desde la AFA nos convoquen a los entrenadores y nos pregunten nuestro pensamiento sobre cómo debe ser un torneo, seguramente vamos a poder colaborar para una mejor decisión. Pero, para mí, el fútbol está manejado por gente que en líneas generales no ha jugado y no entiende del tema. Por eso pasan estas cosas. Pero es increíble que en el fútbol argentino nunca sepamos lo que viene. Porque vamos a arrancar un campeonato sin saber cómo será el que viene. Es increíble. Yo propondría una mesa de diálogo con entrenadores de las diferentes categorías, porque nosotros podemos aportar desde nuestra experiencia de vivir el día a día de cada temporada, sabiendo las dificultades que hay y que se pueden corregir. Pero nunca nos llaman y siempre deciden solos. Y la verdad es que, por ahora, las cosas no les vienen saliendo bien". DE LA RIVA: "VAMOS A SER UN EQUIPO COMPETITIVO" El entrenador de Villa Dálmine analizó el proceso de formación que atraviesa el equipo tras el amistoso con Morón. "Creemos que vamos a llegar bien al inicio del torneo", señaló. Las diferencias económicas con otros equipos y la necesidad de ajustar números obligaron a Villa Dálmine a tener que construir un nuevo plantel para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Y en ese proceso llegaron 16 caras nuevas a Mitre y Puccini, lo que obligó al entrenador Felipe De la Riva a trabajar prácticamente desde cero en una pretemporada en la que los compromisos de Copa Argentina no permitieron la mejor planificación. Sin embargo, el DT Violeta se mostró optimista con la puesta a punto de su equipo después del amistoso disputado frente a Deportivo Morón en el estadio de Mitre y Puccini. "Estamos mejorando y vamos a seguir mejorando de cara al inicio del torneo. Confiamos en que vamos a ser un equipo competitivo. Esta prueba nos deja cosas para trabajar, pero vamos bien. Tenemos claro lo que tenemos que mejorar y creemos que podemos llegar bien", señaló el entrenador uruguayo. "Con lo que vimos hoy tenemos que trabajar en la semana y después jugar un nuevo amistoso el próximo fin de semana para llegar lo mejor posible al inicio del campeonato. Después, con el transcurso de las primeras fechas, deberíamos afianzar el equipo", estimó De la Riva. Además, el DT explicó que poder jugar el amistoso frente a Morón en Mitre y Puccini fue un paso adelante, después del trabajo de resembrado que imposibilitó usar el campo de juego: "Nos sirve para crecer. Fue la primera vez que el plantel pisó la cancha y el estadio, porque no lo conocían. Así que es sumar trabajo", señaló, al tiempo que valoró el esfuerzo de la dirigencia por poner en condiciones el terreno de juego. En cuanto a las incorporaciones del volante ofensivo Cristian Álvarez y el mediapunta Mariano Miño, el entrenador se mostró confiado en las variantes que pueden ofrecerle a su equipo: "Hay que ponerlos bien físicamente, pero nos van a dar fútbol. Son jugadores talentosos a los que esperamos aprovechar. Para eso hay que conseguir funcionamiento, y acoplarlos, pero estamos en buen camino", consideró. Finalmente, también se refirió a la situación de Fernando Alarcón, el defensor que está completando la recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió la temporada pasada y que se perfila para ser titular en el arranque del campeonato por la suspensión que pesa sobre Cristian González (debe purgar dos fechas por la roja que recibió en Tucumán en el 3-3 frente a San Martín en el Reducido). "Fernando va a llegar con lo justo, pero responde bien, está sin dolor y en los entrenamientos está muy bien. Le falta continuidad: va a necesitar diez partidos para recuperar su nivel. Pero es un pibe con muchas condiciones, inteligente y que seguramente va a rendir. De hecho, en este amistoso estuvo bien, se movió sin dificultades y supo ocupar los espacios. A pesar de su lesión no dudamos en traerlo inmediatamente, porque conociendo su personalidad, sabemos que es un jugador que va a rendir mucho, ya lo demostró en la temporada pasada", lo elogió De la Riva. El uruguayo volverá a tener inconvenientes en las primeras fechas en esa posición, porque además de la suspensión de González, tampoco cuenta hoy con Marcelo Tinari (en rehabilitación tras su lesión de tibia y peroné en Puerto Madryn de marzo pasado). Por eso, sus opciones para el puesto de primer marcador central para los primeros dos juegos serán, además de Alarcón, el campanense Federico Godoy (22 años, ex San Martín de San Juan) y correr hacia ese lugar al lateral Nicolás Sansotre (no jugó ante Morón porque está recuperándose de un esguince de tobillo).

"SON JUGADORES TALENTOSOS QUE NOS VAN A DAR FÚTBOL", SEÑALÓ EL ENTRENADOR VIOLETA RESPECTO A CRISTIAN ÁLVAREZ (FOTO) Y MARIANO MIÑO.

