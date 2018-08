Alejandra Dip





Enlazador de mundos, vida y muerte, conecta los 2 mundos, otro mundo por descubrir, conciencia de otra dimensión, cambio de ciclo, trabaja el desapego, disuelve karma, nexo con la madre. Kin 186- Enlazador 4, guiado por el Viento, nos pone en tiempo presente, vivir el minuto a minuto. Es la esencia de la transformación o un cambio de ciclo. El Enlazador 4, guiado por el Viento, nos lleva a establecer una correcta comunicación con nuestro interior, de esa forma vamos a poder desapegar del pasado y dejar de temer por lo que vendrá. Nos ayuda a trabajar el desapego y desde ese lugar no temer a nada, ni siquiera a la muerte. Para los Mayas la muerte no existe, tal y como la vivenciamos nosotros, para ellos era solo un cambio de estado, de encarnados a desencarnados. El alma es eterna. Energía chamánica, que si la canalizas bien, ayuda a evolucionar y a orientar a muchas personas que lleguen a tu vida, dándoles un mensaje espiritual, en el momento preciso. Cuando más lo necesita. Un día Enlazador es bueno para meditar y elevar nuestra autoestima. Tomar el control de nuestros sentimientos, no dejar que los sentimientos "NOS TOMEN". Buenísimo para pedir protección para nuestra familia, nuestros seres cercanos, por la gente del barrio, por nuestro país. También es propicio para hacer viaje astral y conectar con nuestros ancestros, o pensar en ellos y que consejo nos darían, ese consejo que estamos necesitando. El enlazador es el lazo que une el mundo de los vivos con el de los muertos, por eso esta conexión está en el aire hoy. Recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en este mundo 3D, sin quedar con angustia y tristes. Pedir para que los que se fueron se eleven pronto y no querer retenerlos a lado nuestro, No luchar contra lo inevitable. Hoy aprovechen a cerrar el ciclo de los miedos e iniciar uno nuevo donde recuperemos la capacidad de soñar y que estos sueños se hagan realidad!! Buen Domingo para todos!! Aprovechen el día!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Enlazador de Mundos 4 - Energía del Domingo 12/08/2018 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip

