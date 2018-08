NOTICIA RELACIONADA: Primera B Nacional:

Mañana se sortea el fixture; finalmente habrá descensos El entrenador de Villa Dálmine analizó el proceso de formación que atraviesa el equipo tras el amistoso con Morón. "Creemos que vamos a llegar bien al inicio del torneo", señaló. Las diferencias económicas con otros equipos y la necesidad de ajustar números obligaron a Villa Dálmine a tener que construir un nuevo plantel para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Y en ese proceso llegaron 16 caras nuevas a Mitre y Puccini, lo que obligó al entrenador Felipe De la Riva a trabajar prácticamente desde cero en una pretemporada en la que los compromisos de Copa Argentina no permitieron la mejor planificación. Sin embargo, el DT Violeta se mostró optimista con la puesta a punto de su equipo después del amistoso disputado frente a Deportivo Morón en el estadio de Mitre y Puccini. "Estamos mejorando y vamos a seguir mejorando de cara al inicio del torneo. Confiamos en que vamos a ser un equipo competitivo. Esta prueba nos deja cosas para trabajar, pero vamos bien. Tenemos claro lo que tenemos que mejorar y creemos que podemos llegar bien", señaló el entrenador uruguayo. "Con lo que vimos hoy tenemos que trabajar en la semana y después jugar un nuevo amistoso el próximo fin de semana para llegar lo mejor posible al inicio del campeonato. Después, con el transcurso de las primeras fechas, deberíamos afianzar el equipo", estimó De la Riva. Además, el DT explicó que poder jugar el amistoso frente a Morón en Mitre y Puccini fue un paso adelante, después del trabajo de resembrado que imposibilitó usar el campo de juego: "Nos sirve para crecer. Fue la primera vez que el plantel pisó la cancha y el estadio, porque no lo conocían. Así que es sumar trabajo", señaló, al tiempo que valoró el esfuerzo de la dirigencia por poner en condiciones el terreno de juego. En cuanto a las incorporaciones del volante ofensivo Cristian Álvarez y el mediapunta Mariano Miño, el entrenador se mostró confiado en las variantes que pueden ofrecerle a su equipo: "Hay que ponerlos bien físicamente, pero nos van a dar fútbol. Son jugadores talentosos a los que esperamos aprovechar. Para eso hay que conseguir funcionamiento, y acoplarlos, pero estamos en buen camino", consideró. Finalmente, también se refirió a la situación de Fernando Alarcón, el defensor que está completando la recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió la temporada pasada y que se perfila para ser titular en el arranque del campeonato por la suspensión que pesa sobre Cristian González (debe purgar dos fechas por la roja que recibió en Tucumán en el 3-3 frente a San Martín en el Reducido). "Fernando va a llegar con lo justo, pero responde bien, está sin dolor y en los entrenamientos está muy bien. Le falta continuidad: va a necesitar diez partidos para recuperar su nivel. Pero es un pibe con muchas condiciones, inteligente y que seguramente va a rendir. De hecho, en este amistoso estuvo bien, se movió sin dificultades y supo ocupar los espacios. A pesar de su lesión no dudamos en traerlo inmediatamente, porque conociendo su personalidad, sabemos que es un jugador que va a rendir mucho, ya lo demostró en la temporada pasada", lo elogió De la Riva. El uruguayo volverá a tener inconvenientes en las primeras fechas en esa posición, porque además de la suspensión de González, tampoco cuenta hoy con Marcelo Tinari (en rehabilitación tras su lesión de tibia y peroné en Puerto Madryn de marzo pasado). Por eso, sus opciones para el puesto de primer marcador central para los primeros dos juegos serán, además de Alarcón, el campanense Federico Godoy (22 años, ex San Martín de San Juan) y correr hacia ese lugar al lateral Nicolás Sansotre (no jugó ante Morón porque está recuperándose de un esguince de tobillo).

"SON JUGADORES TALENTOSOS QUE NOS VAN A DAR FÚTBOL", SEÑALÓ EL ENTRENADOR VIOLETA RESPECTO A CRISTIAN ÁLVAREZ (FOTO) Y MARIANO MIÑO.



Villa Dálmine:

De la Riva; "Vamos a ser un equipo competitivo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: