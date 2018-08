La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/ago/2018 Equipos de Orientación Escolar:

Rosa Funes dice que la nueva normativa no permite cumplir las incumbencias de los EOE







La concejal de la UV Más Campana brindó detalles sobre las implicancias que tendría la aplicación de la Resolución 1736 que modifica la forma de trabajo y prestaciones de los Equipos de Orientación Escolar. Incluso entraría en colisión con una ley nacional. "Después de ahondar en el tema de la reforma de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), se pueden sacar conclusiones de cómo aplicar la nueva resolucion 1736 afectaría sustancialmente la efectiva prestación de servicio de equipos interdisciplinarios que abordan en conjunto hasta ahora las problemáticas, no pudiendo cumplir con las incumbencias dentro de las instituciones educativas", explicó Rosa Funes. Al respecto, la edil dijo que hay un trabajo de diagnóstico en curso de realización y que, una vez finalizado, las autoridades provinciales visitarán distrito por distrito. "Hasta tanto ello ocurra -comentó Funes- en lo local se ha acordado un plan de trabajo en la misma forma en que se venía haciendo con los equipos conformados por psicólogos, asistentes sociales. Es decir, no unipersonales, como propone la nueva resolución del ejecutivo provincial. Ante la sugerencia de intentar estructurar y hacer funcionar los EOE con sus facultades y obligaciones con la nueva disposición, se afirmó desde la cúpula local por discreción entiendo, que se espera reglamentación para completarla". Ya ahondando en lo legal, Funes consideró que la nueva resolución sería "de imposible aplicación porque achica la integración de equipo a unipersonal, y quita la pertenencia y continuidad en la misma escuela. Por tanto viola los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes de la Ley Nacional 26061. Esta resolución provincial de jerarquía inferior, provocaría de aplicarse que no podrían obrar en sus distintas atribuciones y facultades los Equipos, imposibilitando que los chicos ejerzan su derecho a la formación y educación. Por ejemplo, nos preguntamos: cómo poder cumplir el proyecto institucional de cada escuela, que se elabora de acuerdo al barrio, población escolar, teniendo en cuenta que los Consejos Institucionales de Convivencia, sus órganos internos, tienen que estar formados por representantes de alumnos, docentes, y representantes de EOE que conozcan las problemáticas que se dan en esa escuela, si no existirían estos, dada la flotación y desarmado que se establece en la nueva normativa? ¿Cómo van a poder orientar a los docentes de esa escuela, intervenir para resolver conflictos, desarrollar la contención, si no van a estar los que conocen a alumnos y problemáticas, sino que sólo habría profesionales volantes en distintos espacios donde llegan como bomberos a apagar incendios?". En este sentido, según la mirada de Funes, "estaría dejándose abandonada la función de ir haciendo la tarea de prevención y de inclusión. De las distintas opiniones profesionales recabadas, se extrae que sólo hay una forma de trabajar con las personalidades de los alumnos, que es mediante el contacto y el seguimiento personal. De esta forma logran mediante el diálogo comprometer a los que se apartan, no participan, faltan a clases, no cumplen con las tareas escolares, y sólo desde el vínculo que se forja se puede ayudar a que los alumnos se involucren con la Institución en el proceso de enseñanza aprendizaje". Funes también señaló que en nuestro distrito, se hicieron reuniones locales entre representantes docentes y Directivos para funcionar en forma provisoria, y básicamente hay consenso de cómo funcionar en esta etapa transitoria, pero no hay normativa que asegure la permanencia de la actual situación, que es el mantenimiento de los Equipos que funcionan, con su ubicación y su forma de conformación plural, de dos o tres profesionales. "O sea que no hay ninguna garantía, salvo quizá hasta la terminación del ciclo que corre porque ya planificado en lo local, de que pueda permanecer la cobertura que tienen los EOE hoy. En cuanto al personal docente, mientras tanto se manifiesta que se seguirá trabajando preservando las acciones estatutarias del personal aunque tengan derivación a otros cargos distritales y salgan de equipo de Planta. Lo único positivo que se espera que una vez que se haga el diagnóstico, una vez detectadas las necesidades de cobertura, se tomen decisiones desde el nivel superior provincial acordes para cubrir en forma efectiva éstas, adaptando la nueva normativa al territorio, es decir a la realidad, tarea legislativa seria que debe realizarse integrando los contenidos de las Resoluciones anteriores, 3367/05, 333/09, 1004/09 para cubrir todos los temas, y respetando la normativa del interés superior del niño", concluyó la concejal.



Equipos de Orientación Escolar:

Rosa Funes dice que la nueva normativa no permite cumplir las incumbencias de los EOE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: