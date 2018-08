La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/ago/2018 Opinión:

Basura y la falta de planificación

Por Axel Cantlón







Este nuevo gobierno municipal se caracterizó por insinuar contar con un equipo y con plan de largo plazo para nuestra ciudad. A casi 3 años de gestión puedo manifestar con seguridad y certeza que tanto el equipo como el plan de gobierno fue una pantomima para alcanzar el gobierno municipal. Más allá del avance en el pavimento, no hay en Campana ningun tema de transcendencia resueltos. Los equipos anunciados nunca existieron, y los funcionarios actuales todavía hoy están aprendiendo el conocimiento de las áreas a su cargo en muchos aspectos. Lo que está pasando en relación a los residuos es algo alarmante, porque se trata de un área muy sensible para nuestra ciudad; y donde hace mucho tiempo se viene anunciando que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere celebrar convenios con otras localidades para llevar basura de la Capital Federal porque el actual CEAMSE ya cumplió su ciclo. La clausura del predio de disposición de basura de la zona por parte del Juzgado Federal, mas allá de la rápida decision y gestión para volcar los residuos en CEAMSE de José Leon Suarez; demuestra la falta de planificación de un tema tan importante para una comunidad, que requiere tiempo y análisis profundo para no tomar decisiones equivocadas. Espero, que esta situación no sea utilizado políticamente para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires en su expresa intención de descentralizar el tratamiento de sus residuos, como el tratamiento de residuos del Conurbano, porque eso podría ser un error cuyo costo político no tiene dimensiones.





