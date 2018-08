P U B L I C







Mara Pedrazzoli

El presidente Trump acusó al gobierno de Turquía de promover la devaluación de su moneda -que el año pasado cayó más del 40%- y beneficiarse de las ventajas comerciales que ello implica. También molestó a Trump que el presidente turco se muestre como aliado de Vladimir Putin. Por eso en un Tweet anunció que duplicaría los aranceles a las compras de acero y aluminio proveniente de Turquía, y ante esa amenaza la lira turca cayó 20% el viernes del anuncio. Claro que un Tweet del presidente de Estados Unidos puede ocasionar pérdidas o ganancias millonarias en cualquier país del mundo. Los inversores temen ante un futuro con guerras comerciales y se refugian en la moneda más segura: compran dólares. Se "contagian", se devalúan todas las monedas frente al dólar, en especial en los países más pequeños. En Argentina el "contagio" internacional recuerda a las cuestiones internas que mantienen bajo presión al dólar (el déficit por cuenta corriente y el crecimiento de la deuda externa) y el tipo de cambio salta nada menos que $1,10 en una jornada, roza los USD/ARS 30 durante el día. Algunos analistas sostienen que el caso de los cuadernos también repercutió sobre la devaluación del viernes. Si bien luego de las declaraciones iniciales de Centeno no se conocieron nuevas pruebas ni más relevantes que (las fotocopias de) los ocho cuadernos escritos. En Comodoro Py primó la estabilidad en la semana. Las "nuevas" pruebas que aportó Centeno para conservar la figura legal de "arrepentido" no fueron de alto calibre. No alcanzan, tal como es requerido, a comprometer a funcionarios de mayor escalafón que el exsubsecretario Baratta. Centeno declaró esta semana que existía un día para la "recaudación" en cada ministerio (pero no acusó a ministro alguno) y que durante el gobierno de Cristina Kirchner visitaba la quinta de Olivos una vez por semana en lugar de tres (pero tampoco logró incriminarla directamente). El juez Bonadío consideró valiosos sus testimonios y mantuvo la figura de "arrepentido". En una entrevista brindada a la revista Gente, el escritor Jorge Asís se sorprende de la trascendencia del caso de los cuadernos, siendo que 12 años atrás en su libro La marroquinería política (cuya tapa era el cierre de un bolso) denunciaba las redes de corrupción en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner. Brinda la siguiente declaración: "Néstor Kirchner era un líder de culto y un fenómeno delictivo en simultáneo. El gran error es creerlo sólo una cosa u otra." Con buena dosis de realismo, Asís concluye la entrevista de esta manera: "Hoy hacer una candidatura cuesta USD 200 millones. "Mojan" los periodistas, los consultores, los encuestadores. Todo eso de algún lado se paga. Que los empresarios ayuden es hasta natural." Todavía no queda claro por qué ponen plata los empresarios. Las figuras que se van tramando alrededor del caso son el empresario víctima "dispuesto a pagar coimas con tal de que les pagaran los trabajos" o el aportante voluntario que financia campañas. Los empresarios no extorsionan, por ejemplo para garantizarse la adjudicación de las licitaciones de la obra pública. Las declaraciones de los primeros imputados: Angelo Calcaterra -primo del presidente Macri- y su segundo al frente de la compañía IECSA, Jorge Sánchez Caballero, fueron en la dirección victimizante, consiguieron la figura de "arrepentidos" y pronto obtuvieron la libertad. En sus palabras: "hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones" de precios. Lo último constituye fraude por evasión. Los imputados por Techint, el gerente Héctor Zabaleta y el directivo Luis Betnaza, transitaron el mismo camino hacia la libertad aunque con una declaración más creativa: aseguraron que pagaron a funcionarios para que interviniesen ante su pares de Venezuela por la apropiación de la empresa del grupo Sidor, que ponía en riesgo físico a empleados de la compañía. Aclararon que, siendo la empresa constructora más grande del país, sólo participaron del 1% de la obra pública durante el kirchnerismo. Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de comercio, también consiguió la libertad como "arrepentido". Si bien se desconocen sus aportes a la causa. José Lascurain, ex presidente de la UIA, dejó Comodoro Py en medio de un cruce físico y verbal con un camarógrafo de Crónica TV. Tampoco se conoce su aporte a la investigación. Funcionarios como Juan Manuel Abal Medina y otros empresarios asumieron la responsabilidad en recibir dinero que aseguraron constituían aportes voluntarios de empresarios para la campaña legislativa de 2013. El dólar tiene más prisa que Comodoro Py.

Opinión:

Avanza rápido el dólar y lenta la causa judicial

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: