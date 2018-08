Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 12/ago/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 12/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CUADERNO PARA OLAZAGASTI: el ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio de Vido, se entregó ayer a la Justicia.- BLINDAJE EN RAMALLO: El intendente Mauro Pelloti decidió blindar al municipio de Ramallo contra los despidos.- SON 8 LOS MONOS: un episodio renovó la saga de intimidaciones a jueces y funcionarios en Rosario.- CHAU UNASUR: El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que su país se retirará de la Unasur.- NUEVO TIMBREO: el presidente Macri encabezó junto a la gobernadora Vidal, un nuevo timbreo nacional.- BLINDAJE EN RAMALLO El intendente Mauro Pelloti decidió blindar al municipio de Ramallo contra los despidos. La iniciativa surgió como consecuencia de los 84 despidos llevados adelante por la aceitera Bunge hace dos semanas. La iniciativa aumenta la tasa de seguridad e higiene a las empresas que despidan sin justificación fue aprobada por el Concejo y los grandes contribuyentes en una sesión extraordinaria. En su letra chica, quintuplica el valor de la tasa por cada despido injustificado que realice una empresa del partido de Ramallo. La penalización es por un año y crea además un fondo solidario para las personas que queden desempleadas. SON 8 LOS MONOS El viernes a la madrugada dispararon al menos siete balas calibre 9 milímetros contra un edificio de Buenos Aires al 1700 en la ciudad de Rosario, lindero a la residencia del padre de la jueza Marisol Usandizaga. El episodio renovó la saga de intimidaciones a jueces y funcionarios que investigaron y juzgaron a integrantes de la banda narco Los Monos. "Dejá de meter pibes presos porque va a ser peor", decía un cartón encontrado en el hall de la propiedad. CHAU UNASUR El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que su país se retirará de la Unasur y explicó que la decisión es irreversible y que podría ser seguida por otros miembros del grupo. Trujillo dijo que la nota anunciando el retiro de Colombia ya está lista pero no se ha enviado, porque el nuevo gobierno que encabeza el presidente Iván Duque espera llegar a un consenso con otros países. NUEVO TIMBREO Dos semanas después de que la coalición oficialista retomara su ya clásica actividad proselitista tras la crisis cambiaria y las turbulencias económicas que afectaron la imagen del Gobierno en las encuestas, el presidente Mauricio Macri encabezó junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, un nuevo timbreo nacional de Cambiemos en el partido bonaerense de Luján. Horacio Rodríguez Larreta, lo hizo en el barrio porteño de Liniers, mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, visitó Ezeiza, y Patricia Bullrich, recorrió Ituzaingó. CUADERNO PARA OLAZAGASTI José María Olazagasti, ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio de Vido, se entregó ayer a la Justicia, en el marco de la causa por el supuesto pago de coimas en torno a la obra pública durante la gestión anterior. El juez federal Claudio Bonadio ordenó su detención el último viernes por la noche. Junto con el exfuncionario Claudio Uberti, fue señalado por el director de Techint, Luis Betnaza, como parte de una estructura para cobrar coimas. También quedaron detenidos el mencionado Uberti, Juan Carlos Lascurain, extitular de la UIA, y Raúl Vertúa, contratista de obra pública.



