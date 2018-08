Sr. Director de La Auténtica Defensa Don. Eduardo O. Pascuale De mi consideración: Agradeceré tenga a bien publicar la presente "Carta de Lectores". En nuestra edición del día 10/08/2018 he leído con atención lo publicado en la sección "Desde el Estribo" lo escrito por la Sra. Fabiana Daversa y aparte de felicitarla por su coraje al detallar los nombres de los senadores que se supone nos "representan", por la hipocresía demostrada al negarse (por razones meramente políticas) para aprobar una ley en defensa de la salud y la vida de muchas mujeres que se someten a abortos clandestinos para evitar acciones legales en su contra. Esto demuestra una vez más que el interés de estos "legisladores" es solamente durar en el cargo obedeciendo órdenes que legislar en bien de todos los ciudadanos y mantener sus aspiraciones a cargos electivos más importantes como en algunos a gobernadores de sus provincias. Sin otro particular me despido del Sr. Director, saludándolo muy atentamente. Carlos Stortoni D.N.I 4.731.739



Correo de Lectores

