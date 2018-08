El día y la noche

Pablo Gianna pelea contra sus propios demonios y en el camino desnuda el alma. Con libro y disco próximos a salir, el guitarrista devenido en cantante y escritor hace catarsis y sueña con un futuro mejor.

Subo las escaleras negras en forma de caracol que me llevan de la planta baja de la casa a la antigua pieza de Pablo Gianna (30). Es un cuarto construido sobre el diseño original que se ubica en el techo. Gracias a que la edificación está en un terreno alto, domina todo el barrio. El cuarto se reconvirtió en estudio improvisado de ensayo y grabación, donde Pablo hace las veces de productor (está trabajando en el nuevo disco de Federico Ferrari, ex "El Margen" y realizó la preproducción del nuevo disco de "Amplilabial"). Sillón, computadora, parlantes y pava lista para el mate. Pablo no pierde tiempo y se presta rápido a mostrarme lo que será su segundo disco.

ANHELO DE SATISFACCIÓN

El álbum está prácticamente listo para grabar. Pablo espera el primer sueldo del de un futuro trabajo para poder meter la mezcla en el horno. Muchas de las canciones buscan un sonido más rockero que en el primer disco, anclándose en guitarras eléctricas con reminiscencias a bandas como "La 25" o "Viejas Locas" para luego llegar a dos boleros donde le canta al amor, aunque siempre desde el lado no correspondido: "El bolero está al borde de lo cursi. Trato de que las letras no caigan del todo en ese lugar", dice. Con tres canciones reversionadas de su primer disco, "Sólo y Despierto", el músico observa diferencias a la hora de analizar el nuevo material: "Este disco sigue teniendo melodías alegres pero quizás las letras no son tan depresivas como en el anterior. Acá hay letras de amor, amistad".

Aunque su guitarra puede desempeñarse perfectamente en proyectos como "Rubenal" (el grupo jazz rock de Rúben Álvarez donde cumple una función rítmica generando climas para que juegue la trompeta) como solista, Pablo le encara directamente al estribillo buscando que el instrumento diga lo justo y necesario: "No hay nada zapado: acá esta todo armado. Si la canción es pop, no pide mucha guitarra. Vengo de ser guitarrista entonces si pide un solo, lo hago. En este disco quise pelar más la guitarra, hacerlas puntuales y prolijas" describe, y hace una afirmación que tal vez es característica de nuestra época: "Me cuesta mucho escuchar una guitarra con distorsión".

"El disco se llama "Tarde". Puede significar muchas cosas, más que nada en lo personal es porque las cosas que busco con mucho ahínco me llegan tarde y eso me produce un poco de tristeza. Creo que por la carga que uno le pone a las cosas, deberían llegar antes. Pero no todo depende de uno", reflexiona. Tal vez pocas cosas son más angustiantes que separar el anhelo de los hechos. Algunas letras muestran la visceralidad con la que Pablo escribe: "Porque cada día estoy más espantado de esta vida, ya no sé cómo era la alegría antes de que me ponga un trago espiritual" dicta "Trago espiritual", y "Figurita repetida", un rock n roll al mejor estilo Pity Álvarez recita: "Me creí lo que el prospecto decía, que sería feliz en quince días". "Me gusta – afirma el autor- que la canción sea fresca y tenga algo para decir. Siempre digo que es una forma elegante de contar lo que te pasa".

Con Agustín Osses, de "Amplilabial", como flamante incorporación ocupando el lugar de comodín de la banda, Pablo promete que el grupo vuelve a tocar en un futuro cercano en la antesala de su próximo álbum: "Quiero encontrar el timbre de voz. En música el timbre se le llama a la fuente. Soy medio hijo del rigor, cuando llegue el momento de grabar el disco, la semana anterior voy a lograrlo".

CATARSIS AL ROJO VIVO

Tal vez sea su faceta menos conocida: Pablo está a punto de recibirse de enfermero. "Me encanta la enfermería. En el hospital hay pacientes esperando. En la noche se escuchan los sonidos de la muerte en los pasillos de la internación, las respiraciones agónicas de personas que al otro día se mueren", cuenta mientras ceba un mate. "En el hospital encuentro historias bastante fuertes. Puede pasar cualquier cosa, los pacientes van con historias y yo las escucho a todas. La que más fuerte me pegó fue la de un chico que salió a robar y la policía lo destrozo a golpes. Ver los límites entre la vida y la muerte me hace poner los pies sobre la tierra. Me da letra para los cuentos. Es verdad que en la literatura la felicidad no garpa, puede ser fácil caer en la cursilería".

Pablo es capaz de emocionarse hasta las lágrimas por un álbum de los Beatles, como de hablar con una acidez y realismo únicos sobre verdades escondidas en la profundidad de la vida cotidiana de la ciudad: una amplitud de emociones que muchas veces se vuelve difícil de soportar: "La gente con dotes artísticos tiene una sensibilidad más alta. Por eso siempre los artistas suelen tener problemas de ansiedad o depresión", dice y me quedo pensando en que el precio de esa creatividad puede ser alto. "A veces pienso que si no estaría metido en esto sería más feliz. No tengo dudas", dice.

La literatura fue un grato descubrimiento para el artista, una nueva forma de tratar con sus propios fantasmas: "Hace un par de años empecé a leer para no tomar en las tardes de los fines de semana y me re copé. Descubrí a Bukowski, con quien me siento muy identificado". Hoy ya cuenta con decenas de cuentos y poemas bajo la manga, producción que se va a condensar en un futuro libro: "El libro se va a llamar "Muéranse" y es una declaración ante la sociedad. Son cuentos y poemas breves".

Estamos en tiempos de ansiedad y deseo instantáneo. Para que la atención de sus lectores no se disipe, Pablo escribe cuentos que no duren más de dos páginas. En todos sus escritos el protagonista es un personaje ficticio, "Nek": "El personaje es una basura, un villano urbano que tiene todas en contra. A mí me parece alguien muy interesante. Es una crítica social y hasta un villano querible porque tiene cierta cuota de humor. Se ríe un poco de todos y de él mismo", describe y profundiza: "Nek" vive al límite, es un hedonista. Busca el placer y no le importa lo que tenga que hacer para obtenerlo. No siente culpa, es un psicópata. Igual no siempre se sale con la de él. Me han llegado a increpar, gente que no sabe y que piensa que si vos escribís un cuento sobre determinada temática es porque vos querés llevarlo a la realidad. Con ese criterio Stephen King cuando escribe sobre camiones atropellando bebes en "Cementerio de mascotas" es porque quiere hacer eso. Y no, justamente es ficción".

Aunque el universo "Nek" es ficticio, está totalmente influido por la realidad de Pablo. Sus situaciones ocurren en Campana y los nombres de los personajes que acompañan al antihéroe están basados en nombres de conocidos del escritor: "Algunas personas me piden estar en los cuentos a lo que les advierto que a sus personajes les puede pasar cualquier cosa (ríe). Aparecen amigos, pero con nombres transformados". Pablo dice que con la escritura hace catarsis, una especie de terapia. "Es una descarga de lo mal que me hace sentir el mundo. El mundo es injusto, hostil. Esta ciudad en los últimos años ha sido muy hostil conmigo", asegura.

La literatura no es la única nueva incorporación en los gustos del artista. También el tango se suma a la lista: "Estoy escuchando mucho tango y el rock tiene mucho de las letras del tango, la temática del desamor y la noche. Me cuesta mucho escuchar un tango que no sea cantado por El polaco Goyeneche o Rivero. Me emocionan. Es un género que lo estoy descubriendo hace poco".

Tal vez, la búsqueda de Pablo a nuevos horizontes artísticos se relacione con el ocaso del rock mainstream en los últimos años: "Creo que el rock se está extinguiendo, pero como herramienta artística y literaria tiene mucha fuerza. ¿Habrá lugar en el futuro para lo que nosotros hacemos?", se pregunta. Además, dicha búsqueda tiene que ver con una reconversión personal, en la que la lucha interna entre la luz y la oscuridad es un partido que se juega todos los días: "Me gusta más el día que la noche. Me da más paz. Prefiero levantarme temprano, disfrutar la mañana, desayunar, escuchar el silencio. El estilo de vida del rock es para algunos. Para poder llevarlo, al otro día no tenés que tener obligaciones. Me parece mucho más importante tener algo para decir que la pose", concluye.