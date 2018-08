P U B L I C







Publicidad Emiratos Árabes Unidos es un conjunto de siete emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajmán, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaywayn y Fuyaira. Los más importantes, que concentran prácticamente todo el territorio y la población, son Abu Dhabi y Dubai. Cada uno cuenta con su propio emir (el emir es algo así como un jeque con título nobiliario), pero a su vez, el emir de Abu Dhabi es el presidente del país. El emirato es un híbrido entre república y monarquía. Es un país relativamente nuevo (se deshicieron del protectorado británico en 1971), que se sustenta casi exclusivamente en el petróleo y el gas natural, lo que los ha convertido en uno de los países más ricos del mundo y de esa riqueza vino su gran crecimiento en los últimos 20 años. Con un 80% de población musulmana, los Emiratos son hoy en día, una amalgama de culturas y costumbres de gente llegada de todo el mundo (sobre todo India y Filipinas, aunque hay comunidades de unos 80 países) y de todos los estratos sociales, que conviven en un país moderno, limpio, seguro y vanguardista, que se está posicionando en los primeros puestos de todos los rankings en cuanto a calidad de vida se refiere. El 80% de los residentes en EAU son extranjeros, confirmándose la receptividad de la sociedad y la tolerancia hacia otras costumbres y religiones. A pesar de esto deben tener en cuenta las diferencias culturales y considerar que acciones involuntarias o comunes para nosotros, pueden resultar ofensivas para otras personas. Vale recordar que la religión oficial es el Islam, y que se debe ser respetuoso de las leyes y costumbres locales, aunque la visita al país sea por pocos días. Para casi todo el mundo, este país se reduce a Dubai, ciudad de ciencia ficción, con inconfundibles rascacielos, islas en forma de palmera, centros comerciales del tamaño de ciudades, pistas de esquí cubiertas y resorts-palacios de playa. Aun así, aparece el mosaico diverso de los otros seis emiratos con carácter y atractivos propios. Una hora hacia el sur, la capital, Abu Dhabi, es rica en petróleo y está consolidándose como centro de cultura, deporte y ocio. Más allá de sus límites se abre el vasto desierto de Al Gharbia, donde el mágico silencio solo se ve cortado por el sonido de las dunas movedizas que avanzan hacia Arabia Saudita. Al norte de Dubái, Sharjah posee los mejores museos, mientras que los minúsculos Ajman y Umm al-Qaywayn reflejan la vida antes del petróleo, y Ras al-Jaima está aumentando su infraestructura turística. Para nadar y practicar submarinismo, el mejor es Fuyaira, con sus transparentes y cálidas aguas del golfo de Omán. La mejor época para viajar a Emiratos Árabes es sin dudas entre los meses de Noviembre a Marzo, cuando las temperaturas son muy agradables, con unos 25 ºC durante el día, refrescando por las noches hasta los 13ºC de media, y aunque las pocas lluvias que recibe el país durante el año se concentran entre diciembre y abril, son tan escasas que no les impedirán realizar ninguna actividad que tengan programada. EAU es un país armado artificialmente sobre un desierto. Están construyendo unas magníficas ciudades, salvando los inconvenientes y problemas que pueda presentar edificar sobre arena blanda. Al mismo tiempo, cuentan con la oportunidad de tener costa. Esto les ha permitido el desarrollo del comercio marítimo con países como India o Pakistán, por nombrar algunos, pero hoy en día, esta proximidad a la costa también le permite que miles de turistas del norte de Europa, lleguen en su invierno en busca de temperaturas agradables. En los Emiratos se pueden encontrar muchas mezquitas, pero la más importante es La Gran Mezquita Sheikh Zayed, la octava más grande en todo el mundo. Fue llamada así en honor al fundador y primer presidente de los Emiratos Árabes, quien está enterrado en su interior. Su arquitectura impresionante con el más puro color blanco combinó diferentes elementos de estructura y decoración con materiales traídos de Grecia, Italia, Alemania, China, Austria, India, Irán y Nueva Zelanda. Sus cuatro minaretes tienen oro de 24 kilates, y sus 82 domos representan los diferentes valores de la cultura y religión Islámica. Todos los pisos, paredes y columnas están esculpidos en mármol para que no levanten tanta temperatura con el sol. En el interior hay una alfombra fabricada a mano en Irán por 1.300 personas y los candiles fueron hechos con cristales de Swarovski y Murano. La mezquita tiene un cupo de ingreso diario de 40 mil fieles y se puede visitar de sábados a jueves de 09.00 a 22.00, respetando el código de vestimenta. Si existe un lugar donde hacer compras de ensueño es acá mismo. Desde sus bazares que ofrecen alfombrados persas, telas y joyas hasta los modernos centros comerciales, es el paraíso del Duty Free, ya que podrán comprar productos electrónicos, cosméticos, perfumes y marcas de lujo a precios razonables. El Dubai Mall es impresionante, es el mall de mayor tamaño del mundo, con más de 1.200 tiendas. Es tan grande que no lo podrán terminar de recorrer en un día y hasta tiene servicio de taxi dentro de sus límites para trasladarlos de una punta a otra. Entre sus tiendas encuentran Bloomingdales, Galerías Lafayette, Marks & Spencer y Debenhams. Cuenta con tiendas para todos los gustos, además de restaurantes, un supermercado, una pista de hielo, un acuario, 22 pantallas de cines y hasta un Kidzania. En el exterior cuenta con unas fuentes danzantes con chorros de agua de 150 metros de altura, diseñadas por el mismo equipo de las del Hotel Bellagio, en Las Vegas. El Mall of the Emirates es también enorme y cuenta con gran variedad de boutiques y restaurantes, pero el atractivo que más llama la atención es la enorme pista de esquí de nieve, mientras en el exterior la temperatura marca 40 grados. En materia gastronómica, aquí podrán darse un verdadero festín gracias a la gran oferta con la que cuenta el lugar. En Dubai y Abu Dhabi podrán encontrar los mejores restaurantes de comida de todo el mundo, comenzando por la árabe, hindú, mediterránea, japonesa, tailandesa, etc. dándole un enorme énfasis a la comida de mar. El Sultan´s Loungue en el Jumeraih Zabeel Saray es famoso por su calidad de servicio. Su elegante decoración al más puro estilo de "Las Mil y una Noches" lo hace el lugar perfecto para desayunar, almorzar, cenar o tomar la copa. Otros restaurantes de clase mundial son el Kahraman, el Nahaam y el Circo Abu Dhabi. En los Emiratos podrán probar desde camello relleno, leche de dátil hasta chocolate de leche de camello y platillos típicos como Al Harees (plato a base de carne y trigo) y Al Machboos (a base de arroz, cebolla, limón seco y especias). Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

