La mayoría de nosotros en algún momento decidimos aprender a manejar un auto. Recurrimos a alguien de la familia que tenga paciencia, algún amigo o alguna academia con auto propio y personal calificado. Esto al principio parece ser algo intimidante,sobre todo cuando vamos del lado del acompañante, observando, prestando atención, nos aconsejan presionar con suavidad los pedales, etc, etc. Una vez que aprendemos y practicamos las lecciones, vamos ganando confianza y sentimos la libertad de escoger nuestras rutas diarias,por y hacia dónde ir, son decisiones que como conductores tenemos la libertad de escoger, siempre, eso sí, respetando las leyes de tránsito. Ahora si comparamos la manera de conducir un auto con la manera de conducir nuestra vida, encontraremos que el Señor nos ha dado el libre albedrío para decidir con total libertad. Sin embargo, aprender a manejar nuestras emociones y nuestras palabras no siempre resulta fácil. La forma correcta para conducirnos en esta vida están escritas en "La Biblia" que es nuestro manual. Allí encontraremos la información adecuada y todas las condiciones que se hallarán en el camino que nos guiarán para tener una conducción segura. Por ejemplo, debemos utilizar el velocímetro para tener una velocidad ideal a la hora de relacionarnos con nuestro prójimo. En el libro de (Santiago 1:19-20) el Señor nos dice:"Por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios". Saber frenar a tiempo, evitará posibles accidentes. Hay situaciones donde lo más importante es "saber callar", frenar nuestra lengua evitará males mayores. En el caso de retroceder sólo está permitido para maniobrar cuando estacionamos el vehículo. El Señor no quiere vernos retroceder en nuestra vida cristiana, desea que avancemos. Pero hay momentos que parecen ser un "retroceso", pero tan solo son maniobras que Dios utiliza para que nos estacionemos por un tiempo, circunstancias difíciles que nos detienen nos sacan de la rutina, una prueba inesperada que nos impide continuar, nos paraliza, y todo eso nos hace buscar intensamente a Dios. El Señor permite que nos detengamos, para así aferrarnos más a Él, el que tiene el control de nuestro volante, tan solo de esa manera podemos considerar las maravillas de su gracia y ver su mano. (Prov. 3: 5,6) Confía en el SEÑOR con todo tu corazón;no dependas de tu propio entendimiento.Busca su voluntad en todo lo que hagas,y él te mostrará cuál camino tomar. Él no nos abandona, sólo es una oportunidad de que nuestra fe crezca, haciendo un alto en el camino para poder continuar seguros y cumpliendo sus propósitos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Stella M. Viñales Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Manejando por la Vida"

Por Stella M. Viñales

