Nuevamente les traemos a todos los lectores valiosos conceptos espirituales, por medio de respuestas que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni dio al público italiano durante este año.

Pregunta: ¿Para alejar la duda, tengo sólo que creer?

Giorgio: Para alejar la duda tienes que creer y obrar, hacer cosas concretas en nombre de esa creencia. Lo sé que no es fácil, vivimos en una sociedad que no te permite creer en nada. Yo no estoy hablando de política a las multitudes, me dirijo a mis hermanos para decir que tenemos que ir adelante con lo que estamos haciendo, pero ahora hace falta dar otro paso: vencer nuestros miedos. Si lo hacemos, nuestras obras se multiplicarán. Si no ocurre ahora, no es por qué nos faltan los medios económicos o porque no somos capaces de ello. Lo importante es trabajar juntos para alcanzar este resultado, nadie de nosotros ha llegado a una meta como ésta. A nosotros nos ha sido dado un gran conocimiento, inmenso: el de establecer si una verdad es así o no, investigando las obras y sin juzgar; ésta es una clave de lectura extraordinaria. Ha habido hombres que, a pesar de sus pecados y perversiones, han dejado un mensaje inconmensurable a la humanidad; Dios ha perdonado sus pecados y ahora están en la luz. ¿Qué nos falta a nosotros con respecto a Caravaggio? Sus obras son verdaderas fotografías, y el observador se ve a sí mismo transformado en testigo ocular, reconoce sus propias emociones. Un genio, pero también un ladrón, un perverso que se enfermó de sífilis, a menudo escapaba de alguna condena. Hoy, el Caravaggio está en la luz, porque ha dado la vida para dejar al mundo un mensaje universal. El problema no son nuestros pecados; lo importante, más allá de arrepentirse realmente, es lo que hacemos y con qué voluntad.

Giordano Bruno no fue un santo, pero le mataron porque creía en la filosofía universal, que es la causa de Cristo. Jesús dice: "No juzguéis", porque nosotros no tenemos que mirar las culpas, los defectos y los pecados de las personas, sino las cualidades, las acciones. Esta es la razón por la cual yo grito a los hipócritas, a los ricos, a los poderosos; pero también grito contra las familias perfectas que van a la iglesia, crían a sus hijos, son fieles, pagan los impuestos, pero son amigas del Berlusconi de turno, apoyan la guerra por sus propios intereses, justifican los crímenes de la Iglesia. Los perfectos que no dan ningún mensaje al mundo, serán juzgados. Los asesinos criminales que se han arrepentido y han dicho toda la verdad, irán al Paraíso.

P: ¿Existe un límite entre miedo espiritual y miedo humano?

Giorgio: El miedo humano no existe, es una invención para tratar de salvarse con un tiro de esquina. Todos los miedos vienen del espíritu y demuestran debilidad, falta de fe, tentación. A veces el cerebro domina al espíritu porque tiene la función de asegurar al cuerpo el gozo, el bienestar; en este mundo el bienestar está en las manos de los canallas, de los arribistas, de los ambiciosos, mientras que las personas buenas y honestas siempre sufrirán. Es conveniente que el espíritu domine el cerebro, pero cuando estas sinapsis prevalecen en la comunicación con el corazón, el espíritu está encadenado. Si en cambio tú dominas el cerebro, este se adapta. Por eso es importante ser intelectuales, filósofos; si somos buenos, leemos, nos informamos y somos conscientes de la historia del mundo, el espíritu dominará el cerebro. Si permanecemos ignorantes, el cerebro hará el mismo trabajo de la leona o del chimpancé, porque el espíritu preserva la naturaleza, no se realiza.

