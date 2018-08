Avanzan las obras para habilitar la cancha de La Josefa

P U B L I C



Con un importante aporte de la Liga Campanense de Fútbol se espera que los trabajos se terminen en septiembre y que, a futuro, este escenario se pueda utilizar también en competencias regionales como la Copa Federación. Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la Liga Campanense de Fútbol es poder contar con canchas propias que estén habilitadas para competir en los torneos regionales a los que se accede desde el campeonato local, como son los casos de la Copa Federación y el ex Torneo Federal C, para no depender así de las instalaciones de Puerto Nuevo o Villa Dálmine. "Para ello empezamos a trabajar con los clubes que están mejores organizados, como La Josefa y Otamendi FC. Nos reunimos con sus respectivas comisiones y analizamos la propuesta. En el caso de La Josefa, su cancha todavía no se está utilizando en la Liga actual, pero le falta muy poco tiempo de obra para poder usarla. Mientras que en el caso de Otamendi es analizar planos y proyectar las mejoras para llegar a la habilitación correspondiente", explicaron desde la Comisión Directiva de la Liga Campanense, que remarcó la importancia que tiene lograr la habilitación de las canchas de los distintos equipos que componen el certamen. Así se acordó una ayuda desde la Liga para el C.A. La Josefa, para que los integrantes de ese club pudieran completar las obras ya avanzadas en lo que respecta a vestuarios, baños, sector de buffet, cerramiento de tribunas e iluminación. De esta manera, tras firmar el convenio, el pasado sábado, el Presidente Marcelo Tornatori y al tesorera Cristina Arriola recibieron materiales por un monto que ronda los 40 mil pesos. El plazo de finalización estipulado es de 45 días, por lo que se espera que para finales de septiembre estos trabajos estén terminados y se pueda tener la cancha en condiciones. "Con esta inversión que hace la Liga se van a ver beneficiados todos los clubes, porque todos van a tener a disposición esta cancha cuando deban realizar sus localías o participar de torneos regionales. La prioridad es tener lugares firmes para desarrollar la competencia", remarcaron desde la CD de la Liga Campanense, cuyo trabajado está encabezado por Sergio Ferreyra, Victoria Barrientos, Miguel Aranda, Eliana Raboni, María Fernández, Esteban Gamarra y Tamara Tasistro.



TODOS COLABORAN EN EL C.A. LA JOSEFA PARA TERMINAR LO MÁS PRONTO POSIBLE CON LAS OBRAS.





EL PRESIDENTE Y LA TESORERA DEL C.A. LA JOSEFA JUNTO A PARTE DE LOS MATERIALES QUE RECIBIERON TRAS EL CONVENIO FIRMADO CON LA LIGA.



Avanzan las obras para habilitar la cancha de La Josefa

