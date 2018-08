P U B L I C



El líder Atlético Las Campanas se mide con Defensores de La Esperanza en duelo de invictos; el escolta C.A. La Josefa choca con el último campeón, Deportivo San Felipe; y habrá clásico entre Otamendi FC y Real San Jacinto. La novena fecha del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se disputará hoy con encuentros muy atractivos por lo que está en juego en el campeonato y por rivalidades barriales. El líder Atlético Las Campanas (22 puntos) enfrentará a Defensores de La Esperanza (15) en duelo de invictos en un partido que se jugará a las 16 en Las Campanas. El puntero ganó siete de sus ocho compromisos y empató el restante (1-1 vs Deportivo San Felipe), mientras que el Verdinegro, que quedó libre la fecha pasada, acumula cuatro victorias y tres igualdades en siete presentaciones. Un triunfo del Defe apretaría la parte alta de la tabla de posiciones, dado que Las Campanas todavía no quedó libre. El único escolta del líder es La Josefa, que suma 18 puntos (seis victorias y una derrota), y hoy tendrá un duro examen frente al último campeón, Deportivo San Felipe (12), que busca recuperar terreno perdido. Se enfrentarán a las 11.30 en cancha de Otamendi. En ese mismo escenario, pero por la tarde, se dará otros de los encuentros que despiertan amplia atención en esta fecha: es que se jugará el clásico entre el local, Otamendi FC, y Real San Jacinto, equipo que comparte la tercera posición con Defensores de La Esperanza con 15 unidades. Esta novena fecha se completa con los partidos que disputarán: Juventud Unida vs Mega Juniors; Leones Azules vs Lechuga FC; y El Junior vs Desamparados. En tanto, Atlético Las Praderas tendrá jornada libre. PROGRAMACIÓN -Juventud Unida vs Mega Juniors. En cancha de Lechuga se disputan los partidos de Cuarta División (9.15), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -Lechuga FC vs Leones Azueles. En cancha de Lechuga: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). -C.A. La Josefa vs Deportivo San Felipe. En cancha de Otamendi se disputan los partidos de Cuarta División (9.15), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -Otamendi FC vs Real San Jacinto. En cancha de Otamendi: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). -El Junior vs Desamparados FC. En cancha de Las Campanas se disputan los partidos de Cuarta División (9.15), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -Atlético Las Campanas vs Defensores de La Esperanza. En cancha de Las Campanas: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00).

Liga Campanense:

Hoy se disputa una fecha con encuentros muy atractivos

