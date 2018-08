En la A, a pesar que no pudieron ganar, San Felipe y San Luis siguen compartiendo la cima; mientras que en el Nivel B, Lechuga y El Pino siguen a paso firme. El pasado domingo, tras una fecha de interrupción por malas condiciones climáticas, el Torneo "Brisa Tabera" de la Liga de Veteranos de Campana retomó su actividad y volvió a mostrar mucha paridad en la lucha que existe en la parte alta de las tablas de posiciones de sus dos categorías. En la Zona A, aunque ni Deportivo San Felipe ni San Luis pudieron sumar de a tres, se mantienen en lo más alto del campeonato. Sin embargo, Naranja pudo aprovechar la situación y tras golear 7-0 a Meta Guacha quedó a sólo tres unidades de la cima. En tanto, en la Zona B, el líder Lechuga FC venció a Mega Juniors, pero El Pino no perdió terreno en su lucha por alcanzar la cima, dado que superó a Las Palmas. Más atrás, tampoco se desprendieron La Josefa y Kilmes FC, que también ganaron en la última jornada y se mantienen expectantes. La 19ª fecha se disputará hoy con partidos en las canchas de CASLA, El Pino y Leones. Mientras que el resumen de lo sucedido en la 18ª es el siguiente: ZONA A -Juventud Unida 1 - Deportivo San Felipe 1. Goles: Fernando Mendoza (JU); Miguel García (SF). -Campana FC 1 - San Luis 1. Goles: César Villarreal (CAM); Carlos Rivas (SL). -Naranja 7 - Meta Guacha 0. Goles: Silvio Lamelza (2), Sergio González, César Senar, Cristian Retamozo, Mariano Acosta y Pablo Peral (NAR). -El70 2 - 9 de Julio 1. Goles: Javier González y Leandro Achile (El70); Juan Tabera (9dJ). -Las Campanas 2 - Los Pumas 0. -La Esperanza 2 - Atlético Las Praderas 1. Fabián Gamboa y Roberto González (LE); Demetrio Molina (ALP). Libre: Sol de América. PRÓXIMA FECHA: Deportivo San Felipe vs Atlético Las Praderas (11.00 en CASLA); Atlético Las Campanas vs La Esperanza (12.30 en El Pino); Sol de América vs Los Pumas (14.45 en CASLA); Naranja vs El 70 (15.00 en El Pino); San Luis vs Meta Guacha (12.15 en Leones); Juventud Unida vs Campana FC (13.30 en CASLA). Libre: 9 de Julio. ZONA B -Lechuga 2 - Mega Juniors 1. Goles: Marcelo Benítez y Marcelo Sequeira (LEC); Christian Safores (MJ). -Tavella 1 - San Cayetano 0. Gol: Daniel Hornus (TAV). -El Pino 3 - Las Palmas 0. Goles: Ariel Díaz (2) y Daniel González (EP). -Amigos de Raúl 3 - El Regreso 0. Goles: Claudio Malvicino (2) y Néstor Torres (AdR). -Kilmes FC 4 - El Defe 1. Goles: Celso Vera (3) y Roberto Barboza (KIL); Rodrigo Tejera (DEF). -La Josefa 3 - Norte 2. Goles: Néstor Migueles, Gustavo Godoy y José Brito (LJ); Fernando Cabrera -2- (NOR). -CASLA 1 - Los Leones 1. Goles: Oscar Gauta (CASLA); Daniel Mendoza (LEO). PRÓXIMA FECHA: Tavella vs Lechuga FC (12.15 en CASLA); Los Leones vs Mega Juniors (11.00 en Leones); La Josefa vs CASLA (10.00 en El Pino); El Defe vs Norte (11.15 en El Pino); El Regreso vs Kilmes FC (14.45 en Leones); El Pino vs Amigos de Raúl (13.45 en El Pino); y San Cayetano vs Las Palmas (13.30 en Leones).

EL EQUIPO DE TAVELLA LE GANÓ EL PASADO DOMINGO A SAN CAYETANO Y HOY ENFRENTA AL LÍDER DE LA ZONA B, LECHUGA FC.



Veteranos:

Todo sigue muy parejo en el Torneo "Brisa Tabera"

