Se disputaron partidos lunes, miércoles y viernes. Así concluyó la segunda fecha y empezó a disputarse la tercera. El tradicional Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia regresó este año y avanza con continuidad luego del parate por las vacaciones de invierno. Así, durante la última semana se completó la segunda fecha de sus tres categorías (Baby, Mosquito y Cebollitas) y comenzó a disptuarse la tercera, que tendrá continuidad esta semana con los partidos ya programados para lunes, miércoles y viernes. La actividad se desarrolla en las instalaciones de Estrada 670, siempre con gran acompañamiento de las familias de los chicos que participan. Y los resultados de esta semana fueron los siguientes: Cebollitas: la Escuela 5 le ganó 5-3 a la Escuela 7; la Escuela 17 venció 6-4 al Colegio Dante Alighieri; y la Escuela 1 superó 7-1 a la Escuela 22. Mosquitos: el Colegio Aníbal Di Francia le ganó 3-2 al Santo Tomás de Aquino "A"; la Escuela 5 derrotó 10-5 a la Escuela 22; y el Colegio Dante Alighieri superó 8-4 al Santo Tomás de Aquino "B". Baby: la Escuela 13 le ganó 8-0 al Colegio Siglo XXI "A"; Santo Tomás de Aquino "A" venció 8-3 al Colegio San Roque "A"; el Colegio San Roque "B" derrotó 9-0 a Siglo XXI "B"; la Escuela 17 superó 6-1 a la Escuela 22; y el Colegio Dante Alighieri le ganó 7-1 a la Escuela 13 "B". Con estos resultados, en la Zona 1 de la categoría Baby hay dos equipos con puntaje perfecto: Colegio Aníbal Di Francia y Escuela 13 "A" ganaron sus dos compromisos. Mientras que en la Zona 2, el líder es Colegio San Roque "B", que ganó sus tres encuentros, aunque Dante Alighieri también tiene puntaje ideal, porque suma dos victorias en dos encuentros. En tanto, en Mosquitos, tres equipos avanzan con puntaje ideal: Dante Alighieri, Escuela 5 y Santo Tomás "C". Finalmente, en Cebollitas, la Escuela 1, la Escuela 17 y Santo Tomás "A" cosecharon únicamente victorias. PROGRAMACIÓN. Para esta semana ya están confirmados los siguientes partidos: Lunes 13: Santo Tomás "A" vs Escuela Normal (19.00, categoría Cebollitas); Santo Tomás "A" vs Santo Tomás "B" (19.45, Mosquitos); Escuela 13 "A" vs Aníbal Di Francia (20.30, Baby); y Escuela 14 vs Siglo XXI "A" (21.30, Baby). Miércoles 15: Escuela 1 vs Escuela 17 (19.00, Cebollitas); Santo Tomás "C" vs Escuela 5 (19.45, Mosquitos); Santo Tomás "A" vs Escuela 1 (20.30, Baby); y San Roque "A" vs Escuela 27 "A" (21.30, Baby). Viernes 17: Escuela 5 vs Dante Alighieri (19.00; Cebollitas); Escuela Normal vs Escuela 7 (19.30, Cebollitas); Escuela 1 vs Escuela 22 (20.30, Mosquito); y Santo Tomás "B" vs San Roque "B" (21.30, Baby). FUERA DE PROGRAMA. El pasado viernes, además de los partidos de las tres categorías tradicionales, también se disputaron encuentros de Piojitos (Arco Iris 4-1 Metegol) y también de Damas Escolar (Santo Tomás 4 - Siglo XXI 1). SOLIDARIDAD. Durante las próximas jornadas de competencia en el Club Plaza Italia se van a recibir juguetes que luego serán donados por los organizadores a diferentes entidades en el marco del Día del Niño. Incluso, existe la posibilidad que esta semana participen futbolistas campanenses de Primera División como Leonardo Sigali o Ariel Rosada, además de jugadores de los planteles de Villa Dálmine y Puerto Nuevo para afianzar y promocionar esta campaña solidaria.

EN EL PLAZA ITALIA HAY FUTBOL TODOS LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES A PARTIR DE LAS 19, EN LAS CATEGORIAS CEBOLLITAS, MOSQUITOS Y BABY





EL VIERNES TAMBIÉN SE DIO UN ENCUENTRO FUERA DE PROGRAMA, ENTRE EQUIPOS FEMENINOS DE EL COLEGIO SANTO TOMÁS Y EL COLEGIO SIGLO XXI.



Baby Fútbol:

Concluyó otra semana de partidos del Torneo Escolar del Club Plaza Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: