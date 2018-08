Junto al mendocino Tomás Herrera correrá hoy la Final "B". La nicoleña María Sol Ordás consiguió su tercera victoria en fila, logró el record mundial, y se convirtió en la primera remera argentina en acceder a una final del mundo de la categoría junior. Esta vez no pudo ser. El dos sin masculino de la Selección de Remo Junior finalizó 4º en una regata durísima, apretada, y pareja en todo su desarrollo en una de las semifinales del Mundial Junior que se desarrolla en Racice, República Checa. El remero del Campana Boat Club Felipe Modarelli y su compañero Tomás Herrera, del Club Mendoza de Regatas, dejaron todo remada a remada, llevando adelante una dramática batalla contra el bote lituano tripulado por los hermanos Dovydas y Domanyas Stankunas (a quienes habían derrotado holgadamente en el heat) y también contra el bote de Serbia, que no se les despegó nunca en toda la regata. Argentina estuvo siempre detrás de Lituania, pero nunca más de dos segundos y medio. Sabían que podían ganarles, porque eso hicieron en la eliminatoria del jueves y lo fueron a buscar con todo lo que tenían. Mientras buscaban superar en el tercer puesto al par de los hermanos Stankunas, Serbia asedió furiosamente al par nacional. La distancia entre Argentina y Serbia nunca fue mayor al segundo y medio, de modo que la presión que sufrieron "Feli" y el "Tucu" fue enorme: se mataron para alcanzar el último ticket a la final, mientras que hicieron exactamente lo mismo para no quedar anteúltimos. Finalmente, los tres botes que pasaron a la final "A" fueron Sudáfrica, Italia y Lituania, que cruzaron la meta a un segundo de distancia el primero del segundo, y el segundo del tercero. Argentina, con un tiempo de 6m42s02, quedó fuera de la pelea por las medallas, por escasos 3 segundos. Hoy a las 4:42 hora de Argentina, Modarelli y Herrera irán en búsqueda del primer puesto en la final "B", que decidirá los puestos 7 a 12. Enfrentarán corriendo por el andarivel 3 a Holanda, Serbia, Gran Bretaña, Bielorrusia y Turquía. BRILLÓ ORDAS Tras el trago amargo de la semifinal del par masculino, fue el turno del restante bote albiceleste en este Campeonato Mundial. María Sol Ordás, la gran gema del remo argentino, fue una aplanadora: sumó su tercera victoria seguida en tres presentaciones, hizo polvo el tiempo record mundial por tres segundos, y se metió en la final mundialista, algo sin precedentes para el remo femenino de Argentina en la categoría junior. A las 9 en punto de hoy, la singlista del Club de Regatas San Nicolás irá en búsqueda de la consagración mundial y de escribir una nueva página en la historia del deporte argentino. Enfrentará a la campeona mundial española Esther Briz Zamorano, que ganó la otra semifinal, y a Tabea Kuhnert (Alemania), Greta Martinelli (Italia), Veronica Wall (Nueva Zelanda) y Tabita Maftei (Rumania). Ordás es la actual tricampeona argentina de remo (singles junior y sub-23, y doble par junior), es tetra-campeona sudamericana, y representará a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin duda alguna, hoy correrá la regata de su vida, aquella con la que siempre fantaseó, y tiene todo para ganarla. El mes de agosto de un año terminado en ocho, igual que hace 20 años en Linz-Ottensheim donde el campanense Juan Cruz Fernández consiguió el último título mundial del remo argentino, el único en la categoría junior.

