Se impuso 69-63 como visitante sobre Sportivo e igualó la serie. El tercer juego se disputará este martes en nuestra ciudad. Sobrevivió en Pilar. Otra vez incómodo ante el planteo rival, Ciudad de Campana debió trabajar hasta el último segundo para quedarse con la victoria que necesitaba para seguir con vida en su serie frente a Sportivo. El viernes por la noche se impuso 69-63 como visitante y de esa manera igualó 1-1 el playoff que había iniciado perdiendo, tras ser derrotado por 59-49 en Chiclana 209 el pasado lunes. El Tricolor, que había terminado invicto la fase regular, está sufriendo esta serie en la que Sportivo Pilar impone condiciones a partir de su intensidad y su defensa. El viernes, como local, dominó los primeros 30 minutos a pesar de no contar con el interno Alejandro Mena, figura en el primer juego. Por ello, Ciudad siempre tuvo que remar desde atrás, sostenido en diferentes apariciones de su perímetro, aunque en esta oportunidad pudo encontrar de mejor manera a su pivot Martín Delgado (después de los 6 puntos del lunes, el viernes anotó 22). Y en el cierre, cuando el Rojo perdió intensidad física por el desgaste, logró apoyarse en la experiencia de Maximiliano Gutiérrez y en la eficacia de Delgado desde la línea para quedarse con un partido que, en su caso, era de vida o muerte. Ahora, este martes desde las 21.30 tendrá la oportunidad como local de conseguir boleto al Final Four de este Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Para esa instancia ya están clasificados Atlético Pilar y Presidente Derqui, que liquidaron sus series frente a Sportivo Escobar e Independiente de Zárate, respectivamente. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, el Campana Boat Club intentaba estirar en Villa Fox su serie frente a Defensores Unidos de Zárate, luego de perder 99-74 en el primer juego como local. SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO PILAR (63): Nicolás Oscariz (4), Francisco Ruiz (14), Federico Michelini (10), Lautaro Expósito (14) y Gonzalo Michelini (0) (FI) Juan Pablo Cáceres (10), Nicolás Laugas (11) y Franco Petruzzi (0). DT: Carlos Bianchi. CIUDAD DE CAMPANA (69): Alejandro Abaz (12), Maximiliano Gutiérrez (17), Matías Nieto (14), Alejo Fioretto (4) y Martín Delgado (22) (FI) Eliseo Iglesias (0) y Guido Cadelli (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 24-14 / 11-17 (35-31) / 13-15 (48-46) / 15-23 (63-69). JUECES: Gustavo Zukowski, Ezequiel De la Peña y Pablo Cesio. GIMNASIO: Sportivo Pilar.

CON SU TALLA Y SU EFECTIVIDAD DESDE LA LÍNEA DE LIBRES, MARTÍN DELGADO FUE CLAVE PARA EL TRIUNFO DEL CCC (FOTO 5INICIAL.COM.AR)



Básquet:

Ciudad ganó en Pilar y tendrá la posibilidad de definir como local su pase al Final Four

