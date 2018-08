Rincón Tuerca

ENDURO: Por una nueva fecha del Campeonato la categoría se presenta en este fin de semana en el predio de Salto para todas sus clases donde desde las 9 hs están arrancando. PRESENTE: En esta competencia estará presente el piloto local Germán Henze que en su clase ya está segundo en el campeonato con la moto que prepara con su hermano y atienden con todo su equipo con Moyano como Jefe de esta estructura. CAMBIAR: La señorita finalmente cambió de motorista abandonando a Gabriel Toledo y ya pasó a tener la atención de su planta impulsora en Mauro Santucho con quien se espera continuar en principio hasta fin de año con su karting en la categoría Kart Plus donde Ludmila Rodriguez decidió tal cambio. DECIDIR: Finalmente Alejandro Ferraro decidió ser el navegante en auto uruguayo en la categoría Rally Federal donde seguirá al menos por este año donde Cáceres decidió darle continuidad a su nuevo acompañante en esta interesante aventura. TC MOURAS: La categoría visita el autódromo de La Plata durante este fin de semana con su habitual parque d máquinas desarrollando sus finales con pilotos invitados. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". RETOMAR: Oscar Dufoul viene corriendo en el Turismo Zonal Pista en la clase dos y ahora con motorización de Carranza y el chasis a cargo de Sbarra desea retornar a la categoría Alma para hacer las tres últimas carreras del año al menos para mostrar el Uno. ASM: La categoría llega al autódromo Roberto Mouras este fin de semana para realizar otra carrera del cvampeonato con su habitual parque de autos. Desde las 9 hs comienzan con su espectáculo. ARMADO: Todo hace pensar que por ahí tenemos otra vez a Delfina Villaverde en la alta competencia y pensando en este retorno al karting su papá Pablo ya está trabajando en el armado de su motor para tal ocasión con la ayuda de Letanu que a veces suele cebarle algunos mates. GANAR: Nuevo triunfo para el motorista Carlos Debesa que ganaron con el cuatriciclo la carrera del enduro Pale Argentino 2018 desarrollado en Necochea ante doscientos rivales con Nicolás Bardarano como piloto. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo capitalino donde los ganadores fueron en Clase Tres: Nicolas Richar, clase dos: Emiliano Gauna, Promocional: Alexis Cabral, TC 1100: Gastón D´Angelo y en la clase TC 1600: Gabriel Cortez. SALIDA: Por su parte Juan Carlos Muñoz en la Clase Promocional de Alma clasificó séptimo quedó octavo en la serie y en la final terminó décimo noveno con el auto que atiende Diego Fangio tras una salida de pista. BINOMIO: Continuando con Muñoz su compañero Eric Damario con quien armaron un Binomio confirmó que no estará en la próxima en Dolores pero si decidió volver en la otra fecha ante un cambio de pensamiento dado que había decidido no continuar en la alta competencia. Que te ocurre men? JUGAR: Cuentan que Fabricio Dilalo es un chef de nivel y un gran entendedor de armar y desarmar motos eléctricas y ante sus conocimientos nuestro personaje fue por mas y jugó a ser electricista metiendo mano en iluminar salón donde algo falló porque dejó sin luz a todo el edificio hasta que reparar semejante error llevó un tiempo. No contaban con tu astucia!! SALDO: Parece que la última incursión en la alta competencia dejó un saldo negativo para Sergio Giordano que desde arriba de un karting intentó mostrar lo suyo pero fue una carrera para el olvido en el kartódromo de Zárate cuando pasó la categoría Rotax Bs As. TRIUNFO: El que viene de obtener en la clase Master A de la categoría Kart Plus Pablo Clerici que de esta manera suma su cuarta victoria en esta temporada con la motorización de Romero y el chasis a cargo de Guerra. "Mafalda" quiere repetir con el campeonato. SPORT 1050: La categoría visita el autódromo platense para desarrollar otra carrera del campeonato donde desde las 14 hs desarrollan su final a 14 vueltas. TC PISTA MOURAS: Llegan una vez mas al autódromo de La Plata con su habitual parque de autos para desarrollar otra carrera del Campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". ASADO: El que volvió a desarrollar Nicolas Richar tras su nueva victoria en la Clase Tres de Alma en el taller de Juan Sbarra donde el mismo se nutrió de muchos comenzales. COMER: Entre los que más comieron se destacaron el "Gusty" Martinez y el camarógrafo "Lucho" Rodriguez que no tenían ni tiempo para hablar por tener la boca llena. Qué papelón! DEMOSTRAR: El oriundo de Olavarría Martín Saba también hizo de las suyas demostrando que aunque desea mantenerse con un cuerpo flaco el muchacho actual piloto de la Clase Dos no le esquivó ala comida sin medir las consecuencias en forma conjunta con Diego Sbarra. CUMPLIR: Sebastián Abella cumplió sus primeros veinte años con el automovilismo desde su condición de piloto militando en una categoría de nivel nacional. Ahora sus amigos esperan que abone el correspondiente asado. SUPER TC 2000: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el Autódromo de Oberá en la provincia de Misiones. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". ABOCARSE: Como ya dimos cuenta en esta sección en su momento Mariano Giozzi dejó el automovilismo para abocarse a su otra pasión que es el campo donde se compenetra con sus animales a los cuales visita todos los días. JAPONESAS: Ahora con la intención de acrecentar su gallinero concurrió a la exposición rural donde adquirió gallinas japonesas con sus correspondientes papeles y dejadas en el campo las mismas no se juntan con el resto de los animales y menos con las aves lo que lo tiene preocupado a nuestro personaje que entiende que no enganchaban con el idioma aunque ahora duda porque las mismas no tienen los ojos achinados. Que lindo muñeco! el ex piloto. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos visita el autódromo de Oberá este fin de semana por otra fecha del campeonato. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10 hs. ROTURA: El regreso de Mariano Alvarez no alcanzó lo deseado ante la rotura de su motor en la final de la Clase Master en la categoría Kart Plus tras mostrarse contar con un buen producto atendido por su padre Daniel. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del Automovilismo llega a La Plata para desarrollar otra fecha del campeonato en este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Pistas Argentinas". CENA: Ante la posibilidad de juntar a sus seguidores amigos y sponsors Juancho Muñoz comenzó a trabajar en la organización de una cena que además servirá para recaudar dinero algo tan importante para estos tiempos para estar en la alta competencia. Por el momento no está definido el lugar aunque ya alguien ofreció un local acorde para este emprendimiento. TC REGIONAL: La categoría está visitando el autódromo por otra carrera del campeonato en el Oscar y Juan Galvez con sus dos clases donde desde las 10 hs comienza con su espectáculo. RETRASAR: La intención de Victor Gonzalez era volver a correr en el TC 1100 de Alma con su auto y comenzó a trabajar en el mismo con este objetivo pero algunos inconvenientes basado en el tema de los presupuestos retrasaron su retorno al menos en estos momentos. PAKO: Esta especialidad del karting desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con otro parque interesante de máquinas en el kartódromo de Capital Federal donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta tuerca. SUMAR: Daniel Berra desde su condición de motorista sigue sumando motores de la ACTC en su taller donde el hombre de Lima atraviesa un buen momento peleando distintos frentes con todos sus pilotos a nivel nacional como zonal donde también es un gran protagonista. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría visita el autódromo platense por otra fecha del campeonato con otro parque interesante de autos donde desde las 11 hs televisa el programa "Pistas Argentinas" por la TV Pública. PODIO: Para la alegría familiar donde mamá Teresa y papá Pablo disfrutaron del podio alcanzado por el nene Alejandro, la familia Sfredo vivió un fin de semana excelente en el kartódromo de Zárate fue en la Clase Master A de la categoría Kart Plus. DOBLE: Los dirigentes que rigen los destinos del TC Bonaerense confirmaron carrera doble para la próxima fecha en el autódromo de Bradsen entre el domingo y el lunes para el próximo fin de semana. CONFORME: Luego de la carrera se mostró conforme Nicolás Brugognone con el quinto puesto obtenido en la final de la Clase Juniors de la categoria Kart Plus en el internacional kartódromo de Zárate demostrando que ya supera lo realizado por papá Fernando. Mirá vos!! SABIAS?: Que el primer campeón de nuestra ciudad en la categoría Alma fue Ariel Barletta en el año 1984 a bordo de un Fitito en la Clase TC 1000 con preparación del mismo piloto y el asesoramiento de Héctor Vaccarezza. TRIUNFADORES: Tras cumplir la sexta fecha del campeonato la categoría Kart Plus, los triunfadores fueron en Promocional: Dante Giordano, Pre Juniors: Valentino Quatrocci, Juniors: Francisco Loureiro, Cajeros menores: Tomás Petrone, cajeros mayores: Maximiliano Anselmo Master A: Pablo Clerici, Master B: Marcelo Ferrand, Master C: Juan Manuel Perea y en Potenciada: Juan Suarez. CAMBIO: Finalmente el cambio en el calendario de la categoría Alma provocó que la próxima fecha se corra el venidero 2 de setiembre en el autódromo de Dolores, así lo confirmó su presidente Martín Santoro en su momento. SERA CIERTO?: Que el ex campeón de la categoría Alma está pensando en volver a correr en la clase promocional a partir del año próximo y ya habló con sus amigos y sponsor para de arrancar hacerlo con todo ordenado.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: