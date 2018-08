SUPERCOPA DE ESPAÑA: Barcelona jugará frente al Sevilla desde las 17.00 (hora argentina).- GOL DE BLANDI: el campanense marcó el primer gol de San Lorenzo como visitante frente a Tigre.- SIGUE LA PRIMERA FECHA: Gimnasia y Esgrima de La Plata superó 1-0 a Argentinos Juniors.- GOLES ARGENTINOS: Pipita Higuaín debutó ayer con la camiseta del Milan y marcó un tanto en el amistoso.- GOL DE BLANDI En la primera jornada de la Superliga 2018/19, el primer gol campanense. Y el primero de Nicolás Blandi, quien marcó en el 2-2 de San Lorenzo como visitante frente a Tigre. El Ciclón comenzó perdiendo 2-0 en 11 minutos, pero se recuperó en ese mismo primer tiempo: Nico descontó a los 25 y luego, Nicolás Reniero estableció la igualdad a los 35. Ese mismo viernes, todo se había iniciado con el triunfo 2-0 de Vélez Sarsfield sobre Newells con goles de Luis Abram y Matías Vargas en el primer tiempo. SIGUE LA PRIMERA FECHA Ayer, en la continuidad de la primera fecha de la Superliga, Gimnasia y Esgrima de La Plata superó 1-0 a Argentinos Juniors; Unión de Santa Fe venció 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata; y Patronato de Paraná igualó 0-0 con Colón de Santa Fe (17.45). En tanto, al cierre de esta edición, Belgrano de Córdoba se medía con San Martín de San Juan (20.00), equipo que cuenta con el campanense Nazareno Solís (arrancaba como suplente anoche). En tanto, hoy domingo jugarán: Boca Juniors vs Talleres de Córdoba (11.00), Godoy Cruz vs Estudiantes de La Plata (13.15), Lanús vs Defensa y Justicia (15.30), Rosario Central vs Banfield (17.45) y Huracán vs River Plate (20.00). La programación se completará mañana lunes con Atlético Tucumán vs Racing Club (21.00), mientras que el duelo entre Independiente y San Martín de Tucumán quedó postergado por la participación del Rojo en la Suruga Bank. GOLES ARGENTINOS Gonzalo "Pipita" Higuaín debutó ayer con la camiseta del Milan y marcó un tanto en el amistoso en que su flamante equipo cayó 3-1 contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. En tanto, Lautaro Martínez convirtió un golazo para la victoria del Inter sobre el Atlético de Madrid por 1-0. Mientras que por la primera fecha de la Premier League, el tucumano Roberto Pereyra (ex River) anotó un doblete para la victoria del Watford por 2-0 sobre el Brighton and Hove. SUPERCOPA DE ESPAÑA Esta tarde se disputará la Supercopa de España con el partido que Barcelona jugará frente al Sevilla desde las 17.00 (hora argentina). La novedad para este trofeo es que se definirá en un único encuentro, cuando anteriormente se disputaba a partido y revancha. Y, encima, ese único juego se desarrollará en Tanger, Marruecos. En Barcelona estará presente Lionel Messi, mientras que Sevilla cuenta con cinco argentinos en el plantel: Ever Banega, Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Franco Vázquez y Joaquín Correa.



