Información y consejos útiles sobre consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes

En el último tiempo, las consultas vinculadas al consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes se incrementaron notoriamente. Según el informe presentado este año por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el 50% de los menores entre 12 y 17 años que fueron encuestados admitió haber probado alcohol en el último mes. Además, un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires (2010), reveló que en los accidentes de tránsito producidos en las autopistas porteñas, el 23,8% de los conductores había consumido alcohol. En estos casos, el 50% de los conductores eran menores de 25 años y el 87% de los accidentes sucedieron durante los fines de semana. ¿Por qué es tan peligroso? El alcohol (etanol) es una sustancia psicoactiva que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento, dependiendo de la graduación alcohólica que posea la bebida, la cantidad de consumida, presencia de otras drogas, la tolerancia de cada organismo y si hay enfermedades preexistentes. En este sentido, la intoxicación aguda por etanol se asocia con numerosas complicaciones, incluidas accidentes de tránsito, violencia doméstica, homicidios, suicidio y peligro de muerte por envenenamiento. Los síntomas de la intoxicación alcohólica dependen de los efectos inhibidores sobre las neuronas del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas, de acuerdo a la cantidad consumida, van in crescendo y pueden incluir euforia o llanto inmotivado, comunicación aumentada, tiempo de reacción alargado, con disminución de eficacia para la ejecución de actos complejos, alteraciones en la marcha y los reflejos, temblor en dedos, disminución de agudeza visual y auditiva, vómitos, cefalea y mareos. En instancias más graves se suman otro tipo de reacciones como visión borrosa o doble, incoordinación muscular, disartria, hipotensión arterial y taquicardia, hipoglucemia e hipotermia; somnolencia, luego estupor marcado, hipotensión, bradipnea, hiporreflexia, hipoalgesia y amnesia temporal; y finalmente, hipotensión con bradicardia, apnea, arreflexia y analgesia superficial y profunda, con graves alteraciones del medio interno, acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia e hipotermia y riesgo de paro cardio-respiratorio. Por su parte, el consumo prolongado de alcohol aumenta las probabilidades de sangrado de estómago o esófago, inflamación y daños en el páncreas, daño al hígado, desnutrición y riesgo de cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mamas y otras áreas. La Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal, brinda consejos y recomendaciones útiles para que los jóvenes realicen un consumo responsable, siempre en caso de tratarse de mayores de 18 años, tal como prevé la Ley: - Comer siempre algo antes de empezar a beber. - El alcohol deshidrata, por eso es importante tomar agua al mismo tiempo. - No mezclar alcohol con drogas, porque aumenta el riesgo cardíaco y la deshidratación. - No mezclar alcohol con viagra. Tener presente que el alcohol reduce la potencia sexual. - Ante un problema de salud preexistente - diabetes, hepatitis, asma, o problemas cardiológicos -, la recomendación es no tomar nada de alcohol. - Si un amigo tomó de más, no permitir que maneje, llevarlo a un lugar tranquilo y ventilado; si se descompuso o se desmayó, ponerlo de costado para que no se ahogue si vomita, aflojarle la ropa y darle abrigo, y no dejarlo solo. Hidratarlo y llamar a un servicio de emergencia.



Información y consejos útiles sobre consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes

