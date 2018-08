La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ago/2018 Estos son los siete asesores que entraron a trabajar en el HCD







Fue a partir de una reforma votada por Cambiemos, PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador a fines del año pasado. Aparecen nombres conocidos como Hugo Taboada, Germán Jendrulek y Paola Garello. Falta todavía más de un año para la renovación de la mitad de sus bancas, pero el Honorable Concejo Deliberante ya está cambiando. En las últimas semanas, se hicieron efectivas las incorporaciones de 7 asesores que, distribuidos en tres de los cuatros bloques políticos, se encuentran trabajando al servicio de ediles oficialistas y opositores. Tres son los asesores que ingresaron a desempeñarse para el bloque Cambiemos. Otros tres pertenecen al PJ-Unidad Ciudadana. Mientras tanto, el monobloque del Frente Renovador se quedó con uno solo. El único espacio político con representación legislativa que no sumó asesores fue la UV Calixto Dellepiane, descontenta con el modo en que se repartieron los cargos. Entre los asesores contratados, figuran nombres de trayectoria como Hugo Taboada, exconsejero escolar y reconocido profesor de educación física de la ciudad. Es uno de los directivos de Primero Campana y a la vez uno de los últimos delfines políticos que le quedan a Carlos Cazador, presidente del bloque Cambiemos, tras la virtual desmantelación de su histórico partido vecinal. Otra asesora conocida es Paola Garello, diseñadora gráfica, una de las más destacadas militantes de H.I.J.O.S. Campana-Escobar-Zárate y excandidata a concejal por Unidad Ciudadana. En ese bloque entró a trabajar bajo la misma figura Germán Jendrulek, licenciado en Ciencias Políticas, exreferente de la Juventud Peronista e hijo de Norberto "Tito" Jendrulek, exsecretario de Economía y extitular del HCD durante las gestiones peronistas. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, cada asesor mantiene un vínculo laboral particular con su bloque: así, mientras algunos responden a la bancada en su conjunto, otros los hacen solo a algunos concejales. Lo que es común a la mayoría es el no cumplimiento de horarios fijos. El resto de los asesores que ingresaron luego de la reforma aprobada a instancias de Cambiemos, UC-PJ y Frente Renovador, son Marcos Vermazen y Agustín Mendizabal (Cambiemos), Nicolás García (PJ-UC) y Matías Torres (Frente Renovador). Todos cobran entre 10 y 15 mil pesos mensuales.



SEGÚN PUDO AVERIGUAR LA AUTENTICA, NO TENDRIAN HORARIO FIJO Y COBRARIAN ENTRE 10 Y 15 MIL PESOS MENSUALES.



Estos son los siete asesores que entraron a trabajar en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: