Caso Sasha: seis años de prisión para su abusador

Jonathan Heikele, pareja de su madre, fue encontrado culpable del delito de Abuso Sexual Agravado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Concluido el Juicio Oral había quedado detenido. Y ahora se conoció su condena: Jonathan Heikele recibió una pena de seis años de prisión al ser encontrado culpable del delito de Abuso Sexual Agravado por la convivencia preexistente y por ser contra una menor de edad. La decisión del juez Eduardo Lavenia del Tribunal Oral Criminal Nº 7 de San Isidro fue informada el pasado 9 de agosto y le puso punto final al proceso que investigó y analizó las denuncias realizadas por Sasha González, quien hoy tiene 21 años y llevaba cinco esperando el avance de la causa. A su vez, la sentencia de Lavenia resuelve investigar a la madre de Sasha (Lilian Margarita Plattner) por acción y omisión del mismo delito y a la tía de la joven por falso testimonio durante el juicio oral. La causa se inició en 2013 y quedó radicada en la UFI 3 de Zárate-Campana, a cargo de la fiscal Eleonora Day Arenas, pero nunca avanzó. Ni siquiera cuando Sasha, ya con 18 años, se presentó como querellante. Finalmente, la UFI 3 se desligó del expediente por "incompetencia territorial", dado que el primer abuso que reveló Sasha de parte de Heikele ocurrió en Rincón de Milberg, partido de Tigre, cuando ella tenía 12 años. Allí se habían mudado después de vivir en Villanueva y San Cayetano, barrio al que regresaron con su madre, el padrastro denunciado, sus hermanas menores y su hermanito. La historia no se modificó e, incluso, según reveló Sasha, su hermana también se transformó en víctima. De hecho, una crisis nerviosa de la menor generó que la Dirección de la Escuela Normal (a donde ambas asistían) advirtiera la situación e hiciera la denuncia correspondiente que puso en marcha el caso en 2013. Por entonces, Sasha logró rastrear a su padre biológico a través de Facebook y recomponer su relación con él, quien empezó a impulsar la denuncia que, posteriormente, en marzo de 2015, asumió decididamente Sasha al cumplir los 18 años. Incluso, en febrero de 2017, la joven encabezó una marcha a la UFI 3 para pedir el apartamiento de la fiscal Day Arenas. Finalmente, la causa dejó la Departamental Zárate-Campana y el expediente, con nuevo IPP, se estableció en San Isidro, donde, contrariamente a lo sucedido en nuestra ciudad, rápidamente avanzó y fue elevado a juicio oral. Dicho proceso culminó antes de la feria de vacaciones de invierno, en una jornada en la que el juez Lavenia ya había adelantado su veredicto y ordenado la detención de Heikele. Concluida la feria informó su condena: seis años de prisión efectiva. "Es un dolor inmenso que el Poder Judicial de Campana no esté impulsando muchas de las causas de violencia y abuso sexual que se tramitan en la UFI 3", apuntó Sasha a través de su cuenta de Twitter, donde también describió lo que encontró en el Poder Judicial a lo largo de tantos años de lucha: "Conocí la corrupción, el amiguismo, encubridores y gente deshumanizada, pero también gente trabajando por y para la Justicia, capacitada, preocupada y empapada en su labor. Luchemos para que sean los más... Sabemos que el camino de la Justicia para las víctimas es áspero, pero hay mucha gente trabajando para hacernos el acceso a ella más fácil y eso es lo que me reconforta".

HEIKELE FUE JUZGADO EN EL TRIBUNAL 7 DE SAN ISIDRO



Caso Sasha: seis años de prisión para su abusador

