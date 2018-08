La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ago/2018 Historia de un quiste







Hace 7 meses que Pilar Barreiro está dando vueltas para poder operar a su hija en el Hospital San José. Ahora le dijeron que saque turno en el Garrahan. Además de no contar con muchos recursos, está indignada. Es difícil relatar la secuencia de hechos y dilaciones que experimentaron Pilar Barrreiro, y su hija de 9 años. La primera complicación, es que viven en una zona semi rural, en los fondos de Los Pioneros, y debe recorrer 1.5 kilómetros hasta la Ruta 6, para esperar a un colectivo que viene desde Luján, y las lleva al centro de Campana. Luego, ya en el hospital, conseguir los correspondientes turnos y consultas, por un quiste de grasa que la nena tiene al costado del ojo izquierdo. Una operación menor. "Como en el hospital no hay cardiólogo para chicos, tuve que andar por Ariel del Plata para hacerle el electro, y después a Otamendi, otro día, para que me lo lean. Todo así. Ahora, después de 7 meses de dar vueltas, me dicen que no me la pueden operar porque el cirujano plástico viene los jueves, y el anestesista para los chicos el viernes. Que pruebe en el Garrahan. Llamé al Garrahan. Tengo que empezar todo de vuelta porque la nena no tiene historia clínica. Y no pueden creer que en Campana no puedan operar un quiste superficial", concluyó Barreiro.

EL QUISTE ES SUPERFICIAL. PERO HAY QUE DORMIRLA PARA QUE NO SE MUEVA DURANTE LA INTERVENCIÓN.

Historia de un quiste

