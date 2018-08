Como local, define con Sportivo Pilar el último boleto desde las 21.30 en el tercer juego de la serie de Cuartos de Final. A todo o nada jugarán esta noche Ciudad de Campana y Sportivo Pilar, que volverán a verse las caras en el tercer juego de Cuartos de Final. Será desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209, donde se definirá, además de esta serie, el último boleto al Final Four del Torneo Oficial de la ABZC. Para ese cuadrangular que coronará al campeón 2018 ya están clasificados Presidente Derqui (2-0 a Independiente de Zárate), Atlético Pilar (2-0 a Sportivo Escobar) y Defensores Unidos (2-0 a Campana Boat Club). El Tricolor llega muy ajustado a este encuentro decisivo frente a Sportivo Pilar. Es que el Rojo ha impuesto condiciones hasta el momento: el lunes de la semana pasada se impuso 59-49 en Campana; y el pasado viernes como local, dominó los primeros 30 minutos (a pesar de no contar con su pivot Alejandro Mena) y recién cedió en el último cuarto, cuando los dirigidos por Sebastián Silva revirtieron el marcador y ganaron 69-63 para forzar el tercer juego que se disputará hoy.



MATÍAS NIETO, EMBLEMA DEL TRICOLOR.



Básquet:

Ciudad va esta noche por el Final Four

