EL FIXTURE DE VILLA DÁLMINE Fecha 1: Local vs Instituto Fecha 2: Visitante vs Temperley Fecha 3: Local vs Mitre (SdE) Fecha 4: Visitante vs Chacarita Fecha 5: Local vs Dep. Morón Fecha 6: Visitante vs Indep. Rivadavia Fecha 7: Local vs Quilmes Fecha 8: Visitante vs Sarmiento (J) Fecha 9: Local vs Brown (A) Fecha 10: Visitante vs Ferro Carril Oeste Fecha 11: Local vs Nueva Chicago Fecha 12: Visitante vs G. Brown (PM) Fecha 13: Local vs Olimpo (BB) Fecha 14: Visitante vs Atlético Rafaela Fecha 15: Local vs Los Andes Fecha 16: Visitante vs Ctral Córdoba (SdE) Fecha 17: Local vs Almagro Fecha 18: Visitante vs Platense Fecha 19: Local vs Gimnasia (Mza) Fecha 20: Queda libre Fecha 21: Visitante vs Agropecuario Fecha 22: Local vs Arsenal Fecha 23: Visitante vs Def. de Belgrano Fecha 24: Local vs Gimnasia (Jujuy) Fecha 25: Visitante vs Santamarina (T) Ayer se realizó el sorteo de la temporada 2018/19, que tendrá dos ascensos y dos descensos, uno por afiliación. Los viajes más largos para el Violeta serán Puerto Madryn, Santiago del Estero y Mendoza. Después de dos postergaciones y muchos idas y vueltas, ayer finalmente se sorteó el fixture de la próxima temporada de la Primera B Nacional. Fue por la tarde, en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde quedó establecido que Villa Dálmine debutará en el próximo campeonato de la segunda división frente a Instituto de Córdoba como local. Ese encuentro se disputaría el próximo sábado 25 de agosto en el estadio de Mitre y Puccini, probablemente en el horario de las 15.30. Aunque esto recién se confirmaría entre este viernes y el lunes de la semana que viene. En el primer análisis, el Violeta tuvo un sorteo más benévolo que el de la pasada temporada que le deparó extensos viajes a Puerto Madryn, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En esta oportunidad, las tres excursiones de mayor kilometraje serán a Mendoza en la sexta fecha; a Puerto Madryn en la 12ª; y a Santiago del Estero en la 16ª (ver recuadro). De esos tres viajes, dos serán en lo que resta de este año: en octubre viajará a enfrentar a Independiente Rivadavia; y en diciembre, a Guillermo Brown. Allí en la Patagonia cerrará la primera parte de la temporada, que llegará hasta la fecha 12 inclusive. En esta primera parte ya está establecido que tres fines de semana no habrá actividad: el 8 de septiembre; el 13 de octubre; y el 17 de noviembre. Entonces, el debut del equipo de Felipe De la Riva será frente a Instituto de local el 25 de agosto. Luego, en la segunda fecha visitará a Temperley, el 1 de septiembre; en la tercera recibirá a Mitre de Santiago del Estero, el 15 de septiembre; en la cuarta visitará a Chacarita el 22 de septiembre; y en la quinta enfrentará a Morón en Campana, el 29 de septiembre. Así, las primeras cinco jornadas no le representan a Villa Dálmine complicaciones en cuanto a la logística. Y su primer viaje largo sería el 6 de octubre a Mendoza. Tras el receso de verano, el campeonato de la Primera B Nacional se reiniciará con la fecha 14, pautada para el 2 de febrero de 2019, cuando el Violeta recibirá a Olimpo de Bahía Blanca. De allí en adelante, de no mediar inconvenientes, el fixture avanzaría hasta el fin de semana del 13 de abril, cuando se cerraría el campeonato que entregará un ascenso directo a la Superliga para el campeón y otro ascenso para el ganador del Reducido que disputarán los equipos ubicados entre el 2º y el 9º lugar. En cuanto a los descensos, serán finalmente dos y por promedios, pero con una particularidad: bajará un equipo a la Primera B Metropolitana y otro al Federal A. O sea: habrá un descenso por tipo de afiliación a la AFA (directa e indirecta).

EN LAS PRIMERAS CINCO FECHAS, VILLA DÁLMINE NO TENDRÁ GRANDES TRASLADOS: JUGARÁ TRES COMO LOCAL Y VISITARÁ A TEMPERLEY Y CHACARITA. #FútbolProfesional | ¡El Viola tiene rival! Por la primera fecha del torneo, enfrentará a Instituto de Córdoba en el estadio de Mitre y Puccini. #DaleViola. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 13 de agosto de 2018

Primera B Nacional:

Villa Dálmine debutará como local frente a Instituto

