La "fiebre verde" disparó el dólar, llegó a venderse a $30,72

Por una combinación de factores internos y externos, el peso no para de depreciarse ante la moneda estadounidense. Mañana el Banco Central saldrá a vender 500 millones de dólares para saciar la demanda y tratar de estabilizarlo. Previo al megavencimiento de Lebac del martes y del dato de inflación de julio del próximo miércoles, el dólar anotó su cuarta rueda consecutiva al alza al avanzar este lunes 2,9% (87 centavos) a su récord histórico de $30,72 en bancos y agencias de la city porteña. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa trepó 2,3% (67 centavos y medio) a $29,925, en una rueda en la que el Banco Central decidió no licitar dólares provenientes del acuerdo Stand By con el FMI pero sí anunció que subastará el martes u$s500 millones para saciar la demanda de la moneda estadounidense. Los mínimos de la jornada se anotaron en el arranque en los $29,75, 50 centavos arriba del cierre anterior. De esa manera, la demanda por cobertura lució muy sólida desde temprano impulsando una suba de los precios que se fueron espiralizando hasta tocar máximos en los $30,35. El volumen operado descendió 17,7% en el segmento de contado a u$s460 millones, con u$s162 millones operados en los mercados de futuros MAE. En ese contexto, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunió fuera del cronograma que tenía previsto y decidió aumentar la tasa de política monetaria al 45% en procura de quitarle presión al dólar, cuando en la city porteña se vive una nueva fiebre verde, además de intentar frenar la inercia que tiene la inflación, en un clima de desconfianza, al que contribuye la tensión económica internacional. La entidad que preside Luis Caputo, había dejado inalterada en el 40% la tasa de política monetaria el martes pasado aunque resolvió definir la tasa de Letras de Liquidez ´LELIQ´ a 7 días -que solo pueden operar las entidades financieras- como su nueva referencia. Asimismo, la autoridad monetaria anunció este lunes una nueva estrategia en las licitaciones de Lebac, con el objetivo de mejorar la eficacia de la política monetaria y reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario. El FMI dijo que apoya el plan de la entidad monetaria que es consistente con el acuerdo alcanzado entre ambas partes por una línea de crédito Stand-By por u$s50.000 millones. El monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación a realizarse el martes, el BCRA ofrecerá un máximo de $ 230 mil millones de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $ 330 mil millones en manos de los mismos. El monto ofrecido se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el Banco Central estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan. Es menester destacar que un combo de factores locales y externos forma el cocktail que le mete nueva presión al dólar por estos días. Por un lado porque la divisa se fortalece en el mundo con respecto a otras monedas (hoy el real se depreció un 1,3% el peso mexicano 1,6% y la moneda chilena 1%), mientras hay una tensión comercial entre EEUU y China. Incide también la suba del riesgo país en los mercados emergentes por mayores tensiones en el mundo, y ante la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en EEUU a partir de septiembre. Por otro lado, la debilidad fiscal de Argentina y su endeudamiento, sumado a los escándalos por la investigación sobre presuntas coimas en la obra pública, hacen que el impacto sea mayor en nuestro país. Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s253 millones hasta los u$s56.621 millones.

