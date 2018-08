Breves: Actualidad Nacional

REUNIÓN UNIVERSITARIA: El Ministerio de Educación recibe este próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios.- CRISTINA EN TRIBUNALES: La expresidenta pidió la nulidad de la causa y denunció una "persecución judicial".- SE ENTREGÓ UBERTI: El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales se entregó a la Justicia en el marco de la causa por coimas.- BOUDOU SEGUIRÁ PRESO: El ex vicepresidente pidió sin éxito su excarcelación ante el Tribunal.- CRISTINA EN TRIBUNALES La expresidenta Cristina Kirchner pidió este lunes la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y denunció una "persecución judicial". En el escrito, la exmandataria cuestionó que Bonadio esté al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini. "A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional", sostuvo además la senadora opositora. SE ENTREGÓ UBERTI El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti se entregó a la Justicia en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública. Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el ex funcionario kirchnerista se entregó por la tarde del lunes en los tribunales de Comodoro Py. Uberti está imputado como partícipe necesario de los hechos que se relatan en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, antiguo número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación. BOUDOU SEGUIRÁ PRESO El ex vicepresidente Amado Boudou pidió sin éxito su excarcelación ante el Tribunal que lo condenó a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica, por lo que continuará detenido en el penal de Ezeiza. Tal como lo había hecho la semana pasada su socio José María Núñez Carmona, Boudou presentó su reclamo al Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó el pasado martes por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, aunque el planteo también le fue rechazado de inmediato. REUNIÓN UNIVERSITARIA El Ministerio de Educación recibe este próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios en la mesa de negociación salarial, en medio de un extenso conflicto por el cual hubo varias jornadas de paro en las casas de altos estudios. El encuentro se realizara desde las 16:00 en el Palacio Pizzurno y estará encabezado por la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, mientras que por parte de los gremios asistirán los referentes de la Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, UDA y FAGDUT. Desde el lunes pasado los docentes universitarios de todo el país implementaron una semana de paro en reclamo salarial y a modo de denuncia de los recortes en las universidades que denuncian a nivel nacional, tras lo cual el ministro Alejandro Finocchiario, activó la convocatoria a una reunión paritaria.



Breves: Actualidad Nacional

