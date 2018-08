La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ago/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MALOS HÁBITOS "Hoy (por ayer) como a las 10 de la mañana hubo un accidente entre una moto y una camioneta en Castilla y Balbín. Al chico de la moto se lo llevaron inconsciente. Casi todas las semanas en esa esquina hay un accidente. Y lo que pasa es que ahí está Jefatura Departamental Zárate Campana de la policía de Buenos Aires. Casi siempre estacionan mal una camioneta negra del GAP sobre Castilla que no deja ver nada. Y si no, ponen otras dos camionetas", alertó S.P.M. del centro. SIN LUZ NI RESULTADOS "Desde el lunes pasado no tenemos luz en vía publica en el 50% de las luminarias. Se hicieron reclamos diarios a Eden e incluso al Cemav sin resultados", expresa Pedro Roca desde el Barrio Monteverde, ubicado sobre Ruta 4. VALLADO ARTESANAL "Hace meses y meses que en Estrada, antes de llegar a Viamonte, una pérdida de agua tiene a mal traer a todos. Ahora una vecina tuvo el buen gusto de vallar el lugar por el verdín, y porque se nota que debajo se está zacabando el agua. El cartelito tiene el número de reclamo a ABSA y todo". Nos envió S.M. del barrio del Club Esso.

#QuejaVecinal una señalización clandestina impide a los vehículos estacionar en la calle, en Las Heras al 892, cajas, maderas y sogas forman un improvisado vallado no autorizado en la vía pública. pic.twitter.com/rkw8JZtyyt — (@dantrila) 12 de agosto de 2018 #QuejaVecinal calle Burgos y Las Heras detrás de barrio Los Nogales #Campana, otra vez basural, lugar que ya habían limpiado hace poco tiempo. ?? no es más fácil dejar la bolsa para que la lleve el recolector? pic.twitter.com/lTsEM2dtvL — (@dantrila) 12 de agosto de 2018

