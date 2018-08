Amaya cuestionó los dichos de Cantlon sobre el tema residuos domiciliarios

Trató al concejal vecinalista de "oportunista y carroñero" por sus cuestionamiento al accionar del municipio para resolver la situación que generó la clausura de Cóncaro. El concejal (suplente) de Cambiemos, Christian Amaya cuestionó el accionar del edil vecinalista Axel Cantlon, sobre el tema residuos urbanos y la situación que se generó a partir de la clausura del predio de Cóncaro. "La rapidez con la que el intendente Sebastián Abella solucionó la problemática de la basura que se generó por el cierre de Cóncaro demuestra que se venía trabajando en el tema y que ya se venían analizando alternativas futuras. Se demostró gestión y equipo. Los vecinos no pasaron ni un día sin recolección", ponderó el concejal de Cambiemos. "Mientras este concejal -por el vecinalista- actúa como un verdadero oportunista, un ave de carroña, nosotros nos dedicamos a estar cerca del vecino solucionando los temas con el Intendente a la cabeza trabajando para solucionar las urgencias, pero también para prever los temas", resaltó. "No se explica la actitud de este concejal de ir a sacarse fotos a la puerta del Juzgado Federal solamente para buscar si encuentra algo para cuestionar porque no sabe que decir", concluyó Amaya.

