Cayó 103-92 ante Defensores Unidos como visitante en el segundo juego de Cuartos de Final y así cerró una gran participación en su regreso al Nivel A. Ahora, en la ribera evaluarán la posibilidad de jugar el próximo Provincial de Clubes. Para el Campana Boat Club, el regreso al Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) terminó con saldo altamente positivo a pesar de la derrota frente a Defensores Unidos que lo eliminó del certamen en Cuartos de Final. Es que el equipo dirigido por Gustavo Godoy se había preparado para tratar de luchar por la permanencia, pero sus triunfos sobre Independiente de Zárate y Atlético Pilar lo terminaron ubicando en el segundo puesto de la Zona A1 y lo llevaron a jugar por la chance de clasificar al Final Four. Finalmente, esa posibilidad se truncó en la serie frente a Defensores Unidos de Zárate, que luego de imponerse como visitante en el primer juego, liquidó la serie como local el pasado sábado por la noche, cuando venció 103-92 en Villa Fox. En ese encuentro volvió a marcar diferencias claras a partir de la jerarquía de jugadores como Francisco y Lisandro Rasio y nuevamente con un aporte decisivo del alero Cristian Devoto (convirtió 38 puntos en el primer juego y 30 en el segundo). En el último cuarto, después de estar más de 20 puntos abajo en el marcador, el CBC vendió cara la derrota con un parcial que lo llegó a ubicar a 7 puntos de distancia. Sin embargo, CADU logró resistir la remontada y se quedó con el triunfo que lo clasificó al Final Four junto a Atlético Pilar y Presidente Derqui. En tanto, el último boleto a ese cuadrangular se definirá esta noche entre Ciudad de Campana y Sportivo Pilar (ver aparte). En el equipo de nuestra ciudad, que no pudo contar con el base Damián Lombardi (se cortó el tendón de Aquiles en el primer juego) se destacaron las producciones de Alejandro Gallardo y Ezequiel Amaya con 21 y 20 puntos, respectivamente. Ahora, para el Campana Boat Club llegará el tiempo de analizar lo realizado en este Torneo Oficial de la ABZC y, sobre todo, evaluar la posibilidad de participar del próximo Torneo Provincial de Clubes. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (103): Facundo Pascolatt (10), Carlos Garín Palacios (14), Francisco Rasio (16), Cristian Devoto (30) y Lisandro Rasio (28) (FI); Lautaro Gómez (5), Teo Criado (0) y Santiago Pattini (0). DT: Rubén Rasio. CAMPANA BOAT CLUB (92): Matías Basso (10), Alejandro Gallardo (21), Federico Verde (8), Tomás Irisarri (2) y Leandro Fink (14) (FI); Santiago Fernández (8), Camilo Cáceres (9) y Ezequiel Amaya (20). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 33-26 / 30-24 (63-50) / 27-16 (90-66) / 13-26 (103-92). GIMNASIO: Defensores Unidos

EL BASE MATÍAS BASSO SUMÓ 10 PUNTOS EN LA REVANCHA EN ZÁRATE.

Básquet:

Torneo Oficial; Boat Club perdió en Zárate y quedó eliminado

