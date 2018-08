Le ganó 27-19 como local a Beromama y cosechó su tercera victoria en tres fechas. Está segundo, detrás de Del Sur Rugby. El arranque de Ciudad de Campana en el Grupo Ascenso de la Tercera División no hace más que reafirmar el objetivo que el Tricolor se había propuesto para esta temporada de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): regresar a la Segunda División. Tres victorias en tres partidos van perfilando al Tricolor como uno de los candidatos en una zona complicada que sigue ofreciendo partidos muy parejos y que tiene como único líder a Del Sur Rugby (ex Banco Hipotecario) con 14 puntos. Detrás, con 12, aparece el CCC, que el pasado sábado venció 27-19 como local a Beromama para cosechar su tercer triunfo en tres presentaciones (anteriormente había derrotado a Mercedes y Los Pinos). Igualmente, el equipo dirigido por César Gigena debió trabajar mucho para superar a Beromama, aunque arrancó ganando 7-0 a los 4 minutos luego que Juan Calvi llegara al ingoal rival y luego convirtiera el try. Pero en una ráfaga, la visita dio vuelta el marcador con tries a los 28 y 30 minutos para pasar al frente 14-7. Luego, Calvi descontó con un penal y sobre el cierre de la primera parte, un try de Gabriel Pujol volvió a poner arriba al CCC por 15-14. En la segunda mitad, Beromama golpeó primero con un try a los 18 minutos; pero en los últimos 20 minutos Ciudad, al igual que con Los Pinos en la fecha pasada, apoyó otras dos veces y se quedó con la victoria: Franco Pittari y Franco Velázquez fueron los autores de los tries (uno de ellos convertido por Calvi) que establecieron el 27-19 final. En este encuentro, la formación del Tricolor fue: Gabriel Pujol, Santiago Sautón, Leonardo Vega (Ariel González), Laureano Salas (Casanova), Andrés Moreno, Carlos Díaz, Nicolás Roggero (Nicolás Toledo), Adrián Lugo (Martín Didier Galeano), Andrés Kibisz, Juan Calvi, Cristian Giles Delgui, Julián Agostino, Franco Pittari, Facundo Cerda (Franco Barco) y Franco Velázquez. Esta tercera fecha del Grupo Ascenso se completó con los siguientes resultados: Atlético San Andrés 21-30 Tiro Federal de Baradero; Sociedad Hebraica 14-49 Mercedes Rugby; Del Sur Rugby 55-34 Los Pinos; y San Marcos 29-19 Beromama. Quedó libre San José. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Del Sur Rugby, 14 puntos; 2) Ciudad de Campana, 12 puntos; 3) San Marcos, 10 puntos; 4) San José, 8 puntos; 5) Tiro Federal de Baradero, 8 puntos; 6) Mercedes Rugby, 7 puntos; 7) Virreyes, 5 puntos; 8) Los Pinos, 5 puntos; 9) Sociedad Hebraica, 1 punto; 10) Atlético San Andrés y Beromama, sin puntos. En tanto, la cuarta fecha se disputará recién el 1º de septiembre y tendrá a Ciudad de Campana visitando a Virreyes, al tiempo que también jugarán: Beromama vs Del Sur Rugby; Los Pinos vs Sociedad Hebraica; Mercedes Rugby vs Atlético San Andrés; y Tiro Federal de Baradero vs San José. Quedará libre San Marcos.

EL RUGBY DE CAMPANA CUMPLIÓ 40 AÑOS EN LA UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA) Y LO CELEBRÓ ESTRENANDO CAMISETA EN EL CCC Y CON UNA IMPORTANTE VICTORIA COMO LOCAL SOBRE BEROMAMA.





CIUDAD APOYÓ CUATRO TRIES FRENTE A BEROMAMA.



Rugby:

Ciudad sigue en la senda positiva en el Grupo Ascenso

