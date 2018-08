La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ago/2018 ¿Por qué es importante mantener bajos los triglicéridos?







Los triglicéridos son un tipo de grasa (lípido) que se encuentra en la sangre. Cuando comes, el cuerpo convierte las calorías que no necesita en triglicéridos de forma inmediata. Éstos se almacenan en las células grasas. Luego las hormonas liberan triglicéridos para producir energía entre las comidas. Si consumes más calorías de las que quemas (especialmente las "fáciles de digerir", como carbohidratos y grasas), es posible que tengas niveles altos de triglicéridos (hipertrigliceridemia). Para saber si están en su nivel o hay que tomar medidas para bajarlos, un simple análisis de sangre puede revelar este dato. Tu médico buscará índices de triglicéridos altos como parte de un análisis de colesterol (a veces denominado "perfil lipídico" o "perfil de lípidos"). Estos son los resultados que pueden arrojar esos análisis: - Normal: menos de 150 ml por decilitro (mg/dL) - Límite alto: 150 mg/dL a 199 mg/dL - Alto: 200 mg/dL a 499 mg/dL - Muy alto: 500 mg/dL o superior Los peligros de tener los triglicéridos altos Tener un nivel alto de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Los niveles altos de triglicéridos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes de las arterias (aterosclerosis), lo que eleva el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y enfermedades cardíacas. Sin embargo, las mismas elecciones de estilo de vida que fomentan la salud general también pueden ayudar a bajar los triglicéridos. Los niveles altos de triglicéridos pueden deberse a otras afecciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como la obesidad y el síndrome metabólico. Estilo de vida saludable para bajar los triglicéridos Bajar de peso. Reduce el consumo de calorías. Evita alimentos con azúcar o ingredientes refinados. Elige grasas más saludables. Reemplaza las grasas saturadas de las carnes por las grasas monoinsaturadas más saludables que se encuentran en los productos de origen vegetal, como los aceites de oliva, maní y canola. Consume más pescados con ácidos grasos omega-3, como la caballa y el salmón, en lugar de carne roja. Limita el consumo de alcohol. Tiene un alto contenido de calorías y de azúcar, y ejerce un efecto potente sobre los triglicéridos. Incluso una cantidad reducida, puede elevarlos. Haz ejercicio regularmente. Ponte la meta de hacer, como mínimo, 30 minutos de actividad física todos o casi todos los días. Hacerlo puede reducir el nivel de triglicéridos y aumentar el colesterol "bueno". Si los cambios saludables en el estilo de vida no son suficientes para bajar los triglicéridos, es probable que el médico te recomiende algunas opciones de tratamiento con medicamentos, como las estatinas, la niacina o los fibratos. Tómalos según las indicaciones y recuerda la importancia de los cambios saludables que has hecho. Los medicamentos pueden ayudar, pero el estilo de vida también es importante. Fuente: Clínica Mayo y Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.



