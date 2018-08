Este viernes operarán a Marilin del quiste

P U B L I C





LA CIRUGIA DE LA NIÑA YA ESTÁ PROGRAMADA PARA EL VIERNES PRÓXIMO, SEGÚN NOS HIZO SABER EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. MARCELO MEDINA. El intendente Abella leyó nuestra nota de ayer y dio instrucciones para solucionar el tema. El secretario Dr. Meiraldi le dio la razón a la madre y lamentó no haberse enterado antes. Los padres se mostraron muy agradecidos por la pronta respuesta. Finalmente, luego de idas y venidas por diferentes departamentos de Salud de la ciudad; la mamá de Marilin se comunicó con nosotros para avisarnos que el propio director del Hospital, Dr. Marcelo Medina, la llamó para avisarle que el viernes próximo operarán a la nena en el Hospital San José. Según supimos después, el propio intendente intervino en el asunto, luego de leer la nota de nuestro diario. "Me llamaron desde el hospital y este mismo viernes la operan a la nena", nos avisó Pilar por el Whatsapp. Por su parte, el Secretario de Salud, Dr. Ernesto Meiraldi, se referió sobre el tema: "La señora tiene razón de protestar. Esperar 7 meses o más es una barbaridad. Lamentablemente no concurrió a hablar conmigo o con el director ya que enterados sobre el tema le hubiéramos solucionado el inconveniente en el momento. Se habló con el anestesista y con el cirujano plástico y se le otorgó el turno para la cirugía", explicó a La Auténtica Defensa. El Dr. Marcelo Medina, Director del Hospital, manifestó: "Lamentamos mucho lo ocurrido y esperamos no vuelva a suceder una situación así en nuestro hospital. Quizá lo ideal hubiera sido que los familiares de la paciente hubieran seguido los pasos lógicos al no obtener una respuesta de la institución. Tanto el secretario como yo estamos disponibles para escuchar a los vecinos y resolver sus problemas. Consideramos que el diálogo es el mejor camino para solucionarlos, incluso por sobre concurrir a los medios". Además, y ya haciendo un mea culpa, agregó: "En toda institución pueden surgir inconvenientes o trabas que alteran el normal funcionamiento y las autoridades están para hacer el control y evitar que eso no suceda. Pero, si no nos enteramos, no podemos intervenir. En esta oportunidad, se puede decir que es un caso en vías de resolución. Y si hubiera otros problemas, les pedimos a los vecinos por favor informarlos a quien corresponda", concluyó el Director del Hospital San José. Más allá de cualquier mal entendido; lo importante es que Marilin al enterarse que en los próximos días será operada, recuperó la sonrisa y sus padres se mostraron muy agradecida por la pronta respuesta obtenida.



A Marilin, de 9 años; la noticia de su pronta cirugía le devolvió la sonrisa.

Historia de un quiste: Hace 7 meses que Pilar Barreiro está dando vueltas para poder operar a su hija en el Hospital San José. Ahora le dijeron que saque turno en el Garrahan. Además de no contar con muchos recursos, está indignada… https://t.co/Bqt3m3H3Qk | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 14 de agosto de 2018 Diferencias entre un quiste y un tumor: Un quiste es un saco de tejido que se llena con otra sustancia, como aire o fluido. Los tumores son masas sólidas de tejido. Los quistes pueden formarse en cualquier parte del cuerpo, incluso… https://t.co/Hc8BpKV9CT | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 15 de junio de 2018

Este viernes operarán a Marilin del quiste

