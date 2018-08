Anoche, como local, el Tricolor se impuso 71-64 en el tercer juego y será el organizador del cuadrangular que definirá al campeón del Oficial de la ABZC. En una serie que sufrió más de lo imaginado ante un empecinado y aguerrido Sportivo Pilar, Ciudad de Campana consiguió anoche su pase al Final Four del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) al imponerse 71-64 en el tercer juego de este playoff de Cuartos de Final. Después de dos victorias a domicilio (59-49 el Rojo en Campana; y 69-63 del CCC en Pilar), ayer sí pesó la localía en un juego que comenzó de manera muy diferente a los dos anteriores, porque el CCC tuvo fluidez y encontró efectividad para evitar que Sportivo impusiera su ritmo. Así, rápidamente se escapó 14-0 con 6 puntos de Nieto y triples de Abaz y Gutiérrez. La visita recién inauguró su marcador con dos libres de Expósito, pero el Tricolor siguió certero desde 6,75 y nuevas bombas de Abaz y Delgado ampliaron todavía más la brecha (22-4) en el primer período. En el segundo llegaron más triples (el primero de Iglesias, el tercero de Abaz y el segundo de Delgado) para que los dirigidos por Sebastián Silva establecieran la máxima diferencia del juego: 22 puntos (35-13). Sin embargo, de allí en adelante fue Sportivo Pilar el que impuso condiciones porque levantó la intensidad y la presión defensiva al límite, lo que le permitió firmar un parcial de 12-2 empujado por Expósito (13 puntos) para cerrar la primera mitad a 12 (37-25). Tras el entretiempo, el Rojo tuvo opciones para bajar la diferencia a un dígito, pero falló y un triple de Gutiérrez y un doble de Delgado le devolvieron tranquilidad al Tricolor, que en el inicio del cuarto período llegó a tomar 17 de ventaja (58-41) tras un triple del regresado Francisco Santini (lesión en un hombro). Fue entonces cuando Sportivo, liderado por Expósito y Cáceres, lanzó un último arresto con un parcial 10-1 para limar la diferencia a 8 (59-51). Y cuando parecía que Ciudad podía presentar dudas en el cierre, Nieto acertó el 12º triple del CCC y le puso un freno a esa reacción en un gimnasio ensordecedor por la presencia de un buen número de público de ambas partes. Un par de triples del incansable Expósito le dieron una última esperanza al Rojo de Pilar, pero ni Cadelli ni Gutiérrez fallaron desde la línea y, entonces, Ciudad de Campana (que no contó con los lesionados Alejo Fioretto y Martín Trovellesi) selló su clasificación al Final Four que tendrá el privilegio de organizar y que lo pondrá frente a frente con Presidente Derqui, Atlético Pilar y Defensores Unidos de Zárate (jugarán todos contra todos en tres noches seguidas) para definir al campeón de este Torneo Oficial 2018. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (71): Eliseo Iglesias (3), Alejandro Abaz (12), Maximiliano Gutiérrez (12), Matías Nieto (15) y Martín Delgado (20) (FI) Francisco Santini (6) y Guido Cadelli (3). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (64): Francisco Ruiz (0), Lautaro Expósito (27), Federico Michelini (11), Gonzalo Michelini (0) y Nicolás Oscariz (2) (FI) Juan Pablo Cáceres (14), Nicolás Laugas (0), Franco Petruzzi (8) y Luciano Garderes (2). DT: Carlos Bianchi. PARCIALES: 22-6 / 15-19 (37-25) / 18-14 (55-39) / 16-25 (71-64) JUECES: Luis Ranzini, Mariano Imosi y Gustavo Blanco GIMNASIO: Ciudad de Campana

COMO LOCAL, EL TRICOLOR SE IMPUSO 71-64 EN EL TERCER JUEGO.

MARTIN DELGADO, GOLEADOR DEL EQUIPO TRICOLOR CON 20 TANTOS, BUSCA PERFILARSE PARA TIRAR DE DOS.





ALEJANDRO ABAZ CONVIRTIÓ CUATRO DE LOS DOCE TRIPLES DE CIUDAD.

#Basquet #ABZC Ciudad de Campana le ganó 71-64 como local a Sportivo Pilar en el tercer juego y se clasificó al Final Four del Oficial 2018. Martín Delgado fue el goleador del CCC con 20 puntos. Lautaro Expósito sumó 27 en la visita. pic.twitter.com/W21JYwTVyn — Pablo Scoccia (@chuecosco) 15 de agosto de 2018 Esta noche vs Sportivo Pilar, los 71 puntos del CCC los anotaron: E. Iglesias (3), Gutiérrez (12), Nieto (15), Abaz (12), Delgado (20), Santini (6) y Cadelli (3). Fioretto y Trovellesi, bajas por lesión. pic.twitter.com/2wsOSPIroJ — Pablo Scoccia (@chuecosco) 15 de agosto de 2018 El Final Four se jugará de viernes a domingo en Chiclana 209 porque el CCC tuvo el mejor récord de la fase regular (8-0). Así, Ciudad recibirá a Pte Derqui, Atl. Pilar y Def. Unidos para definir al campeón. pic.twitter.com/7QqO9NLujR — Pablo Scoccia (@chuecosco) 15 de agosto de 2018

Básquet:

Ciudad le ganó a Sportivo Pilar y se metió en el Final Four

