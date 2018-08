La reforma del Fondo Educativo se introduciría mañana en el HCD

Es una iniciativa conjunta de los bloques opositores. Buscan que esos recursos se destinen solo a infraestructura escolar. Sin embargo, existirían diferencias entre el peronismo y la UV Más Campana respecto a otras iniciativas educativas. La oposición intentará este jueves poner a la educación al tope de la agenda legislativa en el HCD. Según trascendió, presentaría un proyecto para destinar los recursos del Fondo Educativo únicamente a infraestructura escolar, como era su finalidad original. Sin embargo, desde el peronismo se quejaron que otras iniciativas que también giran alrededor de temas educativos actuales no tienen despacho de comisión. La explosión de la garrafa en una escuela de Moreno, que dejó como saldo una docente y una auxiliar fallecidas, disparó la alarma en todos los distritos bonaerenses. En las últimas semanas, varios establecimientos campanenses cancelaron sus clases tras detectar riesgos para su comunidad educativa, como grietas en las paredes (Dallera) y olor a gas (Villanueva). El Consejo Escolar debió salir a reconfirmar su compromiso con la seguridad de las escuelas de la ciudad y su política de trabajar solo con gasistas y electricistas matriculados. Y gremios docentes se movilizaron apuntando contra la gobernadora María Eugenia Vidal y exigiendo mayor presupuesto para mantenimiento. Precisamente, la política local se hizo eco de este malestar y de inmediato convocó a los sindicatos a una mesa de diálogo. Fueron los bloques del PJ-Unidad Ciudadana, UV Calixto Dellepiane y Frente Renovador los que, a partir del reclamo de los maestros, propusieron lograr un apoyo complementario por parte del Municipio al dinero girado por provincia para la infraestructura escolar. ¿La forma de materializarlo? Modificar el uso del Fondo Educativo, cuya finalidad primaria era la construcción y reparación de escuelas, pero que a lo largo de los gobiernos justicialistas y los tres años del de Cambiemos no se materializó plenamente. "El peronismo usaba ese fondo para pavimentar calles con la excusa de que estaban cerca de una escuela", se quejó el concejal Carlos Cazador, titular de la bancada de Cambiemos, en diálogo con La Auténtica Defensa. A contramano, los bloques disidentes acusan al Gobierno de Abella de haber permitido que el Fondo Educativo se use para pagar becas, viajes y eventos culturales. Así lo denunciaron con dureza durante el debate por la Rendición de Cuentas 2017. "Realmente, ese no es el verdadero destino de un Fondo Educativo. Por lo tanto, hablamos de volver al origen de la norma", explicó Rosa Funes, edil de la UV Más Campana, en contacto con este medio. Esas críticas parecen plasmarse ahora en una vía de acción concreta. Un proyecto de ordenanza, que sería introducido mañana, intentará cercenar las posibilidades de inversión del Fondo Educativo. El objetivo es que sea íntegramente volcado a obras en los establecimientos educativos locales. Pero este esfuerzo mancomunado no parece hacer coincidir a los bloques opositores en otros temas a pesar de estar vinculados a la problemática educativa. Romina Carrizo, del PJ-UC, se quejó que la UV Más Campana -en coordinación con Cambiemos- se niega a darle despacho de comisión a dos proyectos: uno dirigido a repudiar los cambios en los Equipos de Orientación Escolar (EOE), y otro exigiendo un pronto acuerdo paritario entre la Gobernación y los gremios docentes bonaerenses. "El bloque de la UV Más Campana se negó a darle dictamen al proyecto. Cazador y Norma Ibarra (Cambiemos) también se negaron", aseguró la concejal. De hecho, afirmó que el desplante del vecinalismo cantlista la hizo levantarse y abandonar de la comisión de Educación el lunes.

LOS BLOQUES DISIDENTES QUIEREN ENCONTRAR MÁS RECURSOS PARA DESTINAR A INFRAESTRUCTURA ESCOLAR



La reforma del Fondo Educativo se introduciría mañana en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: