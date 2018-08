La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ago/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LO PEDÍS, LO TENÉS... "Ayer publicaron la foto de cómo mi vecina había realizado un vallado artesanal de una pérdida de agua en Estrada al 400. Hoy, para mi sorpresa, encontré un vallado como corresponde y operarios de ABSA iniciaron la reparación. Gracias". S.M. del barrio Club Esso. EGOÍSTA URBANO "Una señalización clandestina impide a los vehículos estacionar en la calle Las Heras al 900, cajas, maderas y sogas forman un improvisado vallado no autorizado en la vía pública", comenta Rubén a La Auténtica Defensa. ADVERTENCIA "El año pasado había una pérdida de agua que estuvo tres meses. Hasta que se resbaló una señora y tuvo que venir la ambulancia, ahí se dignaron a arreglarlo. Ahora, hace más o menos dos meses se está hundiendo el asfalto.... hasta que no que no se caiga alguien en moto no lo van a arreglar", cuenta Marina mostrando una foto de calle Bertolini entre Avenida Varela y San Martín. #QuejaVecinal calle Burgos y Las Heras detrás de barrio Los Nogales #Campana, otra vez basural, lugar que ya habían limpiado hace poco tiempo. ?? no es más fácil dejar la bolsa para que la lleve el recolector? pic.twitter.com/lTsEM2dtvL — (@dantrila) 12 de agosto de 2018 #QuejaVecinal cementerio de autos robados y quemados en la calle Burgos a metros de Las Heras, un notable hábito de los malvivientes. Zona que, según vecinos, requiere colocación de cámaras de CIMOPU pic.twitter.com/4ob9FxMsOO — (@dantrila) 15 de agosto de 2018 #QuejaVecinal una señalización clandestina impide a los vehículos estacionar en la calle, en Las Heras al 892, cajas, maderas y sogas forman un improvisado vallado no autorizado en la vía pública. pic.twitter.com/rkw8JZtyyt — (@dantrila) 12 de agosto de 2018

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: