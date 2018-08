La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ago/2018 Seguridad e higiene: hoy, charla abierta sobre equipos de medición







La jornada libre y gratuita será a partir de las 17 en el Salón Blanco del HCD. Con la organización del Colegio de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires y el acompañamiento del Municipio, este miércoles a las 17 horas en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante habrá una charla abierta y gratuita sobre equipos de medición. Destinada a profesionales de seguridad e higiene y la comunidad interesada, en la jornada se abordarán las características de los dispositivos de medición de ruidos, iluminación y puesta a tierra y sus respectivos protocolos. Este interesante curso contará con la disertación de Fernando Buyo y Gabriel Martínez, pertenecientes a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La actividad, informaron, no requiere inscripción previa. ES LEY El pasado jueves, en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires se aprobó la creación del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires y sólo resta que Diputados aprueben las modificaciones realizadas al proyecto para obtener la sanción. Representantes de la Junta Promotora colmaron los palcos del recinto durante la sesión: "Hoy es un día festivo, los profesionales de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires hemos logrado la ley", expresó emocionado el Lic. Lorenzo Gómez, quien desde hace ocho años viene dando batalla para lograr este objetivo. "Quiero agradecer a todos los que me acompañaron desde el momento cero, a los que se han sumado en el camino y a los que no nos han acompañado también les quiero agradecer porque gracias a ellos, también, estamos todos reunidos acá", agregó.

