TRAGEDIA EN ITALIA: Una treintena de muertos causó el derrumbe de un puente de una autopista en Génova.- SE APACIGUÓ: El dólar perdió este martes 30 centavos, cerrando a $30,38 para la venta.- PEDIDO DENEGADO: El juez federal Bonadio rechazó la recusación en su contra presentada por Cristina Kirchner.- SUBIÓ EL TRANSPORTE: A partir de este miércoles comenzó a aplicarse la actualización de tarifas para el transporte público de colectivos.- ATAQUE MARCA "LOS MONOS": Nueve personas fueron arrestadas por el ataque a tiros al edificio de un Ministerio Público en Rosario.- SE APACIGUÓ El dólar perdió este martes 30 centavos, a $30,38 para la venta, en una jornada volátil en la cual el Banco Central licitó US$ 500 millones para frenar la suba del tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $29,28 para la punta compradora y a $30,38 para la vendedora. El día anterior, el billete había trepado a un récord de $30,68, 88 centavos por encima del viernes, con una suba del 3%, en otra tensa jornada financiera. PEDIDO DENEGADO El juez federal Claudio Bonadio rechazó este martes la recusación en su contra que había presentado la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por los cuadernos sobre la supuesta corrupción en la obra pública durante el gobierno anterior. Ahora será la Cámara Federal, integrada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la que analice la presentación de la ex mandataria nacional. Bonadio también tiene que expresarse sobre la recusación del fiscal Carlos Stornelli realizada también por Cristina Kirchner el lunes pasado. La ex Presidenta pidió el apartamiento de ambos tras presentarse a declarar por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta. SUBIÓ EL TRANSPORTE A partir de este miércoles comenzó a aplicarse la actualización de tarifas para el transporte público de colectivos, cuyo mínimo pasó a costar 11 pesos, y también de trenes, en ambos casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las nuevas tarifas se actualizaron en forma escalonada: el viaje mínimo en colectivo pasó a costar 1 peso más, 1 peso más el 15 de septiembre y otro peso más desde el 15 de octubre. Así, la tarifa mínima de los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Urquiza y San Martín cuesta 75 centavos más desde este miércoles. Por su parte, la tarifa mínima del tren Belgrano Norte cuesta 50 centavos más. ATAQUE MARCA "LOS MONOS" Nueve personas, entre ellas dos policías, fueron arrestadas este martes por el ataque a tiros al edificio del Ministerio Público de Acusación (MPA), donde funcionan varias fiscalías de Rosario. Así lo informó el vocero del organismo, Sebastián Carranza, quien además señaló que tres de los arrestados por el hecho que se sospecha estaría relacionado con el juicio a integrantes de la banda delictiva "Los Monos" son menores de edad. TRAGEDIA EN ITALIA Una treintena de muertos causó el derrumbe este martes de un puente de una autopista en Génova, según el balance brindado por el ministro del Interior, quien tildó de "inaceptable" la tragedia. "Hay una treintena de muertos y muchos heridos graves", indicó a la prensa Matteo Salvini, quien se comprometió a individualizar a los responsables. "Delante de los italianos me comprometo a determinar las responsabilidades de un desastre tan inaceptable", anunció.



