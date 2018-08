El Foro de Davos de éste año llegó a una triste conclusión. El uno por ciento de la población mundial concentra el 99% de la riqueza económica del planeta. A cada catorce minutos una persona se hace millonaria, mientras miles mueren de hambre y sed en ése mismo espacio de tiempo. Los países pobres son los que poseen más acumuladores de riquezas.

¿Qué ideas nos surgen de éstos informes? Si en Davos, lugar dónde se encuentran anualmente los empresarios más ricos del mundo, están a sabiendas de ésto, ¿por qué exponer éstos porcentajes? ¿No se estarán burlando de nosotros? ¿No querrán perpetuar sus existencias de alta gama en detrimento de la desesperación de los demás humanos mortales?

Si bien el discurso afirma pretender equiparar la balanza de la aberración, ¿desde hace cuánto tiempo el reunionismo de los poderosos redunda en lindos informes y ninguna solución?

Mi abuelo Perfecto decía que en Galicia le enseñaron a desconfiar. - Hay que pensar en la peor opción, de ése modo cualquier resultado diferente te parecerá bueno. Así pensaba un hombre autodidacta, amante de la poesía y de la fotografía, que prefería comer lechuzas en su campito de Chacabuco a tener que ir a la tienda del pueblo. - El hombre es un mal bicho, decía.

Me negué a vivir con ése pesimismo. Igual, cada tanto me pongo sus lentes para ver la vida modo Abuelo. Sólo así puedo entender a ésos señores de Davos, los dueños de un mundo tan desigual como bello, singular como complejo, particular y, sin embargo, un mundo que nos pertenece a todos.



Fabiana Daversa

www.fabianadaversa.com