La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ago/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Luna 7 - Energía del Miércoles 15/08/2018 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Luna, purifica estados emocionales. Todo lo que el espíritu quiere, lo que es mejor para nosotros. Trabaja el perdón trasmuta y limpia, ciclos, estados de ánimo, ritmos, frecuencias. Agua universal Kin 188-Estrella 6. Es energía multiplicada por 2, porque a la estrella 6, la guía otra Estrella 6, o se guía sola. O sea que es un día donde lo que tengamos que aprender es a prueba y error, nadie nos va a dar la receta de cómo llegar a lograrlo. La Estrella es brillo, es armonía, pero también es la parte de profundidad que buscamos y la posibilidad de sentir el amor con todas las letras. La Estrella es una energía muy intensa y de alta frecuencia y hoy vibrando en nuestro ritmo interno. COMO ES ADENTRO ES AFUERA… Nuestro exterior tiene que estar en la misma sintonía que nuestro interior, hablar el mismo idioma, estar alineados. No es bueno sentir una cosa y mostrar otra, no es bueno querer hacer algo y seguir demorándolo por los demás, la Estrella es una energía que tiende a demorar la toma de decisiones, siempre pensando como esa decisión afecta a los demás, a su entorno. La Estrella mal aspectada, cuando no está en su centro, es DRAMÁTICA, es novelera, es el mejor actor interpretando una escena de Hamlet, el drama toma posesión de sus días e impacta en nosotros hoy. En su mejor versión, es armónica, amable, estética, dulce y así nos dispondrá si estamos en nuestro centro. Es la conexión con la belleza y el arte. Es un día excelente para dar servicio. Ojo con traer resentimientos antiguos a nuestra vida en el día de hoy. Limpiemos nuestro pasado y evitemos ahogarnos en nuestra propia frustración. Excelente día para la conexión con lo artístico en todas sus expresiones, día para que esta energía nos ilumine para encontrar salida a nuestro problemas. ¡Hoy piensen luz, pidan luz, sean luz!¡ Brillen cual Estrellas en el firmamento! Inspirooooooooo luz, exhalo todo lo malo que está en mi interior. Iluminen su ser. Buen martes Estrellado para todos y que la paz sea con nosotros!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Luna 7 - Energía del Miércoles 15/08/2018 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: