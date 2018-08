La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ago/2018 Hóckey sobre Césped:

Por la segunda fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" cayeron 2-0 como locales y sufrieron su primera derrota del año. Con un brillante registro de trece victorias y un empate en catorce presentaciones, la Primera Damas del Campana Boat Club estaba invicta en esta temporada 2018 del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. Hasta el último sábado, cuando Regatas Avellaneda "B" se transformó en verdugo de esa gran racha celeste al imponerse 2-0 por la segunda fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F". Fue en un partido muy luchado y poco vistoso, sin clara superioridad de ninguno de los dos equipos. La diferencia estuvo en la efectividad: tanto el CBC como Regatas Avellaneda dispusieron de pocas llegadas francas, pero las visitantes lograron concretarlas. Los goles los convirtieron Mariana Quintana y Florencia Bossio, ambos en el segundo tiempo. El once inicial que dispuso el entrenador Adrián Zottola para el CBC fue con Romina Guerrero; Candela Corrata, Constanza Santini (capitana), Florencia Núñez, Camila Tenembaum; Sofía González, Camila Pérez Johanneton, Damiana Pinto, María Eugenia Díaz, Julieta Dabusti, y Candelaria Noir. El plantel se completó con María Luz Gentilini, Camila Bidegain, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Agustina Ibáñez, Agustina Mayer, Daniela Merlotto y Josefina Pérez Johanneton. Los demás resultados de la fecha fueron los siguientes: GEBA "E" 3-2 El Retiro; Ferrocarril San Martín "C" 3-4 San Carlos "B"; Los Pinos 0-0 Manuel Belgrano; Camioneros 2-1 Universitario de La Plata "C"; y San Isidro Club "D" 3-0 Belgrano Day School. Con estos resultados, quedaron punteros dos equipos: San Isidro Club "D" y Camioneros, ambos con 6 puntos. Después aparece San Carlos "B" con 4 puntos y posteriormente está el lote de equipos con 3 unidades que integra el CBC junto a Regatas Avellaneda "B", Ferrocarril San Martín "C", GEBA "E" y Belgrano Day School. La tercera fecha se disputará este sábado 18, cuando las campanenses deberán viajar hasta Pablo Nogués, partido de Islas Malvinas, para enfrentar a San Carlos "B". Completarán la jornada: El Retiro vs. SIC "D"; Universitario de La Plata "C" vs. Los Pinos; Manuel Belgrano vs. San Martín "C"; Belgrano Day School vs. Camioneros; y Regatas Avellaneda "B" vs. GEBA "E". DIVISIONES MENORES El sábado, antes del encuentro de Primera ante Regatas Avellaneda "B", se disputaron los juegos de divisiones inferiores e Intermedia y el CBC obtuvo los siguientes resultados: -Intermedia: cayó 2 a 1 (gol de Agustina Ibáñez) -Quinta División: victoria 7 a 1 (Martina De La Barrera -3-, Delfina Fernández Palazuelo -2-, Lucía Barczyñsky y Chiara Faggioli -Sexta División: victoria 1 a 0 (Azul Montero) -Séptima División: victoria 4 a 0 (Valentina Núñez -2-, Candela Angeleri Lijo y María del Pilar González)

EN UN PARTIDO MUY LUCHADO, LAS VISITANTES SACARON VENTAJAS PORQUE APROVECHARON SUS OCASIONES.



