La definición contó con la presencia del "Mono" Navarro Montoya, quien participó de la entrega de premios junto al Intendente Abella. La Copa de Plata quedó para Uruguay. Con 16 equipos y la participación de alrededor de 200 mujeres, el "Mundialito Femenino 2018" que organizó la Municipalidad de Campana en la Sociedad de Fomento del barrio La Esperanza superó las expectativas iniciales. Y concluyó el pasado viernes en una jornada que contó con la presencia de Carlos Fernando "el Mono" Navarro Montoya y el Intendente Sebastián Abella. El campeón de la Copa de Oro fue el equipo de Dinamarca, que en la final venció a Croacia. En tanto, el podio lo completó Rusia, que superó a Egipto en el partido por el tercer puesto. La Mejor Jugadora del torneo fue Florencia Cardozo, mientras que la goleadora resultó Gisel Fernández; la mejor arquera, Miriam Ellemberger; y el premio revelación se lo llevó Melina Ferreyra. En tanto, la Copa de Plata (de la que participaron los equipos que finalizaron terceros y cuartos en la fase de grupos) quedó en manos de Uruguay, que derrotó en la final a Portugal. Mientras que el tercer puesto fue para Islandia, que le ganó a Nigeria. En la Copa de Plata los premios individuales recayeron en Florencia García (mejor jugadora), Gabriela Genar (revelación), Lorena García (goleadora) y Rocío Rodríguez (mejor arquera). SATISFACCIÓN OFICIAL Además del Intendente Abella y "el Mono" Navarro Montoya, en la última jornada de este Mundialito Femenino 2018 también estuvieron presentes la jefa de Gabinete de Campana, Mariela Schvartz; la Secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Acciardi; y el Director de Deportes, Gonzalo Patiño. "Es una felicidad enorme poder compartir esta actividad con las mujeres de la ciudad. Porque más allá de los resultados, el campeonato fue la excusa para que ellas puedan interactuar y conocerse", aseguró el jefe comunal. Por eso -explicó- "el torneo fue pensado con una lógica distinta y las mujeres no representan a sus barrios, sino que participan en forma combinada por países". Asimismo, el Intendente destacó los trabajos de mejoras que se realizaron en la sede de la sociedad de fomento y la cancha donde se llevó a cabo el Mundialito. Hacia el final, Abella agradeció a Navarro Montoya su apoyo al torneo y adelantó que existe la posibilidad de que el ex jugador lleve adelante en Campana actividades en forma conjunta con el Municipio "para fomentar aun más el deporte". Schvartz, a su turno, también expresó su felicidad por el trabajo realizado al tiempo que destacó la excelente convocatoria que tuvo el torneo en la comunidad. Y al igual que el Intendente, coincidió en que el campeonato fue importante porque permitió que las mujeres se vinculen, compartan su pasión y puedan cooperar y trabajar en equipo. "Felicito a todas las mujeres que hacen lo que las apasionan", concluyó. Finalmente, Navarro Montoya ponderó la decisión del intendente Abella de impulsar actividades que desarrollen la pasión y de promover el deporte en la comunidad "porque vincula a las personas y acerca a los valores".



DINAMARCA LE GANÓ LA FINAL DE LA COPA DE ORO A CROACIA.





AL IGUAL QUE EN EL MUNDIAL DE RUSIA, CROACIA TERMINÓ EN EL SEGUNDO PUESTO. Y LAS CHICAS SE LLEVARON SU TROFEO POR EL SUBCAMPEONATO LOGRADO. EL INTENDENTE ABELLA, EL EX ARQUERO CARLOS FERNANDO NAVARRO MONTOYA Y EL DIRECTOR DE DEPORTES, GONZALO PATIÑO, PARTICIPARON DE LA ENTREGA DE PREMIOS.





EL MUNDIALITO FEMENINO 2018, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, SE DISPUTÓ EN LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DEL BARRIO LA ESPERANZA.



