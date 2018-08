Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

F1; SE DESPIDE ALONSO: El español Fernando Alonso anunció que no correrá más en la Fórmula 1 luego de esta temporada.- SUPERLIGA, FECHA 1: Atlético Tucumán y Racing Club igualaron 2-2.- VISITANTES ROJOS: simpatizantes de Independiente podrán presenciar el partido frente Newell´s en Rosario.- BOCA VS BARCELONA: Boca Juniors enfrentará al Barcelona en el Camp Noy por la tradicional Copa Joan Gamper.- SAN LORENZO EN CHILE: por la Copa Sudamericana enfrentará como visitante a Deportes Temuco de Chile.- SUPERCOPA DE EUROPA: se disputará el clásico Real Madrid versus Atlético Madrid para definir al campeón 2018.- ESTRENA EL Nº 3: El tandilense Juan Martín Del Potro se presentará hoy en el Masters 1000 de Cincinnatti.- SUPERLIGA, FECHA 1 En el último encuentro de la programación de la primera fecha de la Superliga, Atlético Tucumán y Racing Club igualaron 2-2. Lisandro López y Gustavo Bou habían adelantado a La Academia en el primer tiempo, pero el Decano logró la igualdad en el complemento por intermedio de Guillermo Acosta y David Barbona. Fueron titulares un campanense por lado: Juan Mercier en el elenco tucumano y Leonardo Sigali en el de Avellaenda. Para completar la fecha 1 de la Superliga queda pendiente el duelo entre Independiente de Avellaneda y San Martín de Tucumán. VISITANTES ROJOS La organización de la Superliga confirmó que simpatizantes de Independiente podrán presenciar el partido que el Rojo disputará el viernes a las 21 horas como visitante frente Newell´s en Rosario por la segunda fecha del campeonato. Según trascendió, los de Avellaneda tendrán 4 mil populares a disposición a un valor de $600 cada una, con la posibilidad de ampliar ese número en mil más si es que la demanda cubre la cantidad inicial. BOCA VS BARCELONA A partir de las 13.15 de hoy, Boca Juniors enfrentará al Barcelona de España en el Camp Noy por la tradicional Copa Joan Gamper que disputa el club catalán. El Xeneize presentaría una formación con mayoría de titulares y jugaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Edwin Cardona. SAN LORENZO EN CHILE Por la revancha de la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana, San Lorenzo enfrentará desde las 19.15 como visitante a Deportes Temuco de Chile. El Ciclón llega a este encuentro con una ventaja de 3-0 luego que la CONMEBOL le diera por perdido el partido de ida al elenco chileno (que había ganado 2-1 en el Nuevo Gasómetro) por mala inclusión del jugador Jonathan Requena. SUPERCOPA DE EUROPA Desde las 16.00 (hora argentina) se disputará una nueva versión del clásico de Madrid, en esta oportunidad para definir al campeón de la Supercopa de Europa 2018. Real Madrid, ganador de la Champions League, se medirá con el Atlético Madrid, vencedor de la Europa League, en un partido que se jugará en Tallin, Estonia. El equipo Colchonero sigue siendo dirigido por Diego "Cholo" Simeone y cuenta con el argentino Ángel Correa en sus filas. ESTRENA EL Nº 3 El tandilense Juan Martín Del Potro se presentará hoy en el Masters 1000 de Cincinnatti con su mejor ubicación histórica en el ranking de la ATP, dado que desde el lunes es el Nº 3 del mundo, solo por detrás de Rafael Nadal y Roger Federer. Delpo enfrentará por la segunda ronda al coreano Hyeon Chung, quien ayer venció en tres sets al estadounidense Jack Sock. En tanto, el correntino Leonardo Mayer ya avanzó a tercera ronda tras superar ayer por 7-6 y 6-4 al francés Lucas Pouille. Mientras que Diego Schwartzman fue eliminado en primera por el suizo Stan Wawrinka. F1: SE DESPIDE ALONSO El español Fernando Alonso (37 años), actual piloto de Mc Laren, anunció que no correrá más en la Fórmula 1 luego de esta temporada. El asturiano llegó en 2001 a la máxima categoría del automovilismo mundial, logró 32 victorias, 97 podios y fue campeón en los años 2005 y 2006 con la escudería Renault.



